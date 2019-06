Más Madrid logra un senador, y Vox ninguno

La Mesa de la Asamblea de Madrid decidió ayer, en su primera reunión, dividir los siete senadores de designación autonómica en función de los resultados electorales —dos para el PSOE, dos para el PP, dos para Ciudadanos y uno para Más Madrid—, por lo que Vox y Podemos no tendrán representación en la Cámara Alta. En consecuencia, los tres partidos de derechas optaron ayer por no repetir la estrategia de voto coordindo que les permitió dominar la Mesa, donde la formación de Rocío Monasterio ha acabado teniendo representación en detrimento de la de Íñigo Errejón, que tiene más diputados.



Una vez conocida la propuesta de reparto de senadores por cada partido, queda saber los nombres por los que apuesta cada uno.



El PSOE, por ejemplo, votará este domingo en su comité regional si propone a Pilar Llop y José Cepeda como sus representantes en la Cámara Alta, según fuentes del partido en Madrid. Cuando el resto de formaciones seleccionen a sus aspirantes, se convocará un pleno en la Asamblea para ratificar esos nombres, para lo que es necesaria la mayoría absoluta. Un proceso que se celebrará en paralelo a las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad.

Posibilidades abiertas

“Todas las posibilidades están abiertas en el momento que no se empieza a negociar”, resumió ayer Rocío Monasterio, la líder regional de Vox, que ha cancelado las negociaciones autonómicas con el PP para investir a Isabel Díaz Ayuso hasta que se aclare qué papel jugará su partido en el ejecutivo del gobierno de la capital. “Hasta que se nos aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento creemos que no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad”, añadió. “Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox. Eso es lo que se ha firmado, y además una proporción en presupuesto”.



El posicionamiento del partido de extrema derecha complica sobremanera el pacto a tres entre las derechas en la Comunidad. El PP está dispuesto a que Vox entre en el gobierno regional. Cs, que es parte imprescindible para que la derecha gobierne, no acepta compartir ese hipotético ejecutivo, y tampoco negociar directamente con la formación de Monasterio. En consecuencia, PP y Cs mantienen sus negociaciones sabiendo que alcanzar un acuerdo no les garantizaría gobernar.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram