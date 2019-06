Un promotor egipcio propone hacer un centro cultural en las Tres Chimeneas del Besòs

Un gran polo cultural que conecte Europa con África, con protagonismo del diálogo y la paz, ubicado en las Tres Chimeneas de Sant Adrià y presidido por una "colosal" pirámide de cristal, tan grande como la sala de turbinas de la antigua central térmica, y hermanado con el faro de Alejandría. Es el proyecto que el actor egipcio y presidente de la promotora inmobiliaria Amlaak, Mohamed Aly, ha presentado este martes en Barcelona, en un hotel de lujo, en castellano y árabe y con presencia de prensa egipcia. Aunque en la última década se ha hablado de propuestas para esta zona de grandes inversores de todo el mundo, es la primera vez que un promotor hace pública su idea.

El proyecto, que será presentado a la Generalitat y el Consorcio del Besòs y para el que Amlaak asegura que tendría financiación privada, ha contado con la colaboración del arquitecto Luis Alonso (Alonso i Balaguer), prevé un "polo de equipamientos globales". El conjunto estaría presidido por una gran pirámide de cristal, con centros universitarios (inspirados en la Ciudad Internacional Universitaria de París), de investigación y un museo sobre la paz que los impulsores del proyecto buscan que tenga el aval de Naciones Unidas. Además del guiño a Egipto por la pirámide, la idea pretende hermanar también las tres torres con el antiguo faro de Alejandría. Alonso ha defendido un proyecto que "apuesta por el patrimonio y por regenerar el barrio" en un ejercicio de "promiscuidad funcional, mezclando la escala global y la vecinal".

El solar de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besòs, donde se ubicó una antigua central térmica, presidida por tres chimeneas de 200 metros de altura y una colosal sala de turbinas, es la mayor pastilla urbanizable en primera línea de mar que hay en Cataluña. Pegada a Barcelona, es el último caramelo urbanístico, donde la presencia de la antigua térmica es una ventaja (por el atractivo que tiene) y un inconveniente (porque por sus dimensiones cualquier uso que se le quiera dar requiere de inversiones y mantenimiento millonarios).

Por sus dimensiones, la Generalitat trabaja en la redacción de un Plan Director Urbanístico (PDU), cuyo primer borrador prevé mayoría de actividad económica (oficinas, comercio, hoteles), unos 1.700 pisos, equipamientos y zonas verdes. Consultados sobre el proyecto, tanto el Departamento de Territori como el Consorcio del Besòs aseguran que no tienen noticia de la propuesta de la promotora, aunque Rafael Salanova, que ha comparecido junto al promotor, ha asegurado que lo han comentado informalmente y que quieren reunirse con estas dos administraciones. "Representamos a grupos económicos con interés en la zona y tenemos capacidad para atraer capital", ha asegurado Salanova. Fuentes de la administración han asegurado que hasta que el PDU no esté aprovado definitivamente "no quedarán fijados los usos definitivos de cada sector del suelo y, por lo tanto, es temprano para valorar si esta propuesta u otra puede tener cabida".

Durante la presentación, los promotores han sido ambiguos a la hora de explicar detalles cómo qué pasaría con la titularidad del solar. Ahora la mayoría del suelo es privado: el 26,7% pertenece al Santander, el 42,4% a Endesa (Metrovacesa actúa como intermediario de los dos), y el 30,8% pertenece al consejo Comarcal del Barcelonès. Sí han hablado de “un instrumento que debería ser público al 100%, con una concesión administrativa de explotación privada”. Además, han cuantificado la inversión en entre 700 y 800 millones de euros, incluyendo viviendas y equipamientos, aunque antes habían asegurado que su proyecto se centra solo en la parte de las Tres Chimeneas.