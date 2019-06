Los cuatro años que Manuela Carmena se ha mantenido al frente del Ayuntamiento de Madrid han sido un paréntesis en casi tres décadas de regidores de derechas. El pasado lunes renunció en la plaza de la Villa al acta de concejal que consiguió en las pasadas elecciones; agradeció a la prensa que se acercara y espetó: “Yo aquí ya no soy nadie”. Tras este lapso al mando, muchos líderes políticos y representantes de diversas asociaciones y colectivos profesionales de la capital reconocen a la exalcaldesa su labor para intentar cambiar el rumbo de la ciudad a pesar de las dificultades. Solo por ello se ha ganado el “respeto” de quien hasta este 15 de junio se sentaba en la bancada de la oposición.

Como el de la vicealcaldesa Begoña Villacís: “Carmena se va con el respeto personal de todos los que estamos aquí sentados”. Aunque la líder de Cs cree que no debería renunciar: “Habría sido importante que se mantuviese en la oposición”. También se lleva la consideración del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien le desea sus “mejores deseos tanto en lo personal como en lo profesional”.

Los representantes sindicales aplauden a Carmena y sus intenciones, aunque tienen la sensación de mandato inacabado. Los sectores profesionales, como el del taxi, el de la abogacía o la arquitectura reprochan los problemas burocráticos y la falta de empatía que, dicen, ha mostrado en determinados momentos. El resto de líderes ven así la gestión de Carmena.

Esperanza Aguirre, expresidenta regional y exconcejal de Madrid. “Lo peor de Manuela es la superioridad de la que hace gala y los sermones que ofrecía a los concejales del Ayuntamiento en todos los plenos”.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. “Asumió el liderazgo de una candidatura que se formó en muy poco tiempo para disputar Madrid a los partidos de derecha y lo hizo con gran generosidad. Estaba jubilándose y no tenía ningún interés en meterse en líos y menos en este nivel”.

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena (dcha) y la regidora de Barcelona, Ada Colau, posan en la exposición "No pasarán. Madrid 1936" sobre la resistencia de Madrid en la Guerra Civil. Claudio Álvarez

José María Ezquiaga, exdecano del COAM. “Empezó con muchas dificultades y solo en la segunda mitad de la legislatura se han ido materializando en propuestas concretas, con lo cual muchas no han tenido tiempo de testarse, por ejemplo Madrid Central. Donde ha podido fracasar ha sido en la eficacia administrativa en las licencias”.

Luis Miguel López Reíllo, secretario general de UGT Madrid. “Ha sido una bocanada de aire fresco. No se han hecho toda las cosas que se podía haber hecho, reducir la deuda está muy bien, pero no se han podido ejecutar todos los proyectos que había. Las políticas sociales han mejorado, aunque todo se ha quedado a medias para una segunda legislatura donde se podía haber hecho mucho más en equilibrio de los distritos del sur, que siguen teniendo peores servicios que los del norte”.

Jaime Cedrún, secretario general de CC OO Madrid. “Llega al Ayuntamiento y lo primero que tiene que hacer es corregir todos los desaguisados del PP de Botella, desde los contratos de limpieza que tenían llenos de suciedad la ciudad hasta una deriva a lo bestia de la contaminación. A pesar de todo, ha sido un mandato muy cercano a las personas, con un gran acuerdo por el empleo. Y ha iniciado el trabajo para reequilibrar la ciudad”.

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena camina por la zona peatonal de Gran Vía instalada por las restricciones al tráfico en la Navidad de 2016. Carlos Rosillo

José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi. “No ha sido una legislatura en la que se haya mojado mucho con el sector del taxi y más con la problemática que tenemos. No ha reconocido al taxi como un servicio público de interés general. Ha costado, pero parece que a última hora se ha puesto las pilas con la normativa de regulación de VTC. Aunque realmente no hemos notado una gran diferencia, la gestión general sí ha sido algo mejor que en los últimos tiempos. Y esperamos que el cambio de Gobierno nos permita ir a mejor.Nosotros en el peor periodo, en el de la huelga de 16 días, hemos echado de menos a nuestra alcaldesa”.

Enrique Villalobos, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). “En términos generales ha sido cuatro años en los que se ha avanzado mucho en cuestiones como la descentralización de servicios a los distritos para que hubiera más conexión con los vecinos. Se han hecho muchos avances en material ambiental, como el plan A de calidad del aire y Madrid Central. Después de que otras capitales españolas que llevan tiempo recogiendo la materia orgánica, y aquí no se hacía y ahora se está haciendo en toda la ciudad en los 21 distritos. También en cuestiones de participación ciudadana. Aunque no hemos compartido la gestión urbanística de la ciudad. Ha considerado proyectos en el Ayuntamiento como la Operación Chamartín que la ciudad no necesita y no aportan nada en positivo. Y tampoco han sido capaces de sacar una auténtica política de vivienda. Y ha habido lentitud en avances sociales”.

José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid. “Dado que Manuela Carmena era y es una mujer con un profundo conocimiento del mundo del Derecho, en general, y la abogacía en particular, hemos sentido cierta decepción por alguna de sus medidas. No podemos ocultarlo. Una de ellas fue la inicial negativa a facilitar el acceso a Madrid Central a los letrados que prestan servicios públicos precisamente a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Por otra parte, ha puesto en marcha un proceso, el de abrir la puerta a la privatización del Servicio de Orientación Jurídica Municipal, que no sólo no podemos compartir, sino que hemos recurrido ante los tribunales. La gestión, tanto en el ámbito político como el profesional, tiene sus luces y sus sombras”.

La alcadesa de Madrid Manuela Carmena tras ser nombrada cofrade de honor en su visita a la cofradía del entierro de la sardina en la Real Casa de la Panadería en Madrid. Sergio Barrenechea EFE

Armando Rodríguez, presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem). “Hay luces y sombras en lo que se refiere al ámbito del comercio. Ha existido una gran receptividad y un gran trabajo realizado desde la Dirección General de Comercio, ha habido una total vinculación de trabajo. En otros temas los comerciantes han tenido una mala percepción, sobre todo en Madrid Central, que se puso en marcha de manera precipitada y con mala información. Hemos tenido que corregir algunos puntos sobre la marcha, como la prohibición de que la carne pudiera entrar antes de las siete de la mañana”.

Íñigo Errejón, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. “Destacaría en primer lugar su férrea convicción de que las instituciones son un patrimonio de todos pero que quienes más las necesitan, los más humildes, quienes no tienen poderes. Esto se deriva de una profunda empatía con quienes más sufren. Sin rigideces ni dogmatismos, Manuela Carmena ha tenido como objetivo mejorar la vida de quienes más lo necesitan, de desarmar prejuicios”.

Purificación Causapié, exportavoz del grupo municipal socialista. "Es una gran conversadora. A menudo quedábamos para hablar de cuestiones concretas y acabábamos hablando de películas, libros, teatro o reflexionando sobre la actualidad política. Escucha y dialoga hasta la saciedad pero es muy difícil convencer en el desacuerdo. Creo que ha pretendido trasladar valores y educar desde su discurso y sus hechos. Ella misma ha aprendido durante este tiempo".

Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. “Estos cuatro años han demostrado que es posible arrebatar el gobierno a la derecha y gobermar de otra manera. Carmena ha sido la mejor alcaldesa que ha tenido nuestra ciudad, y aún con eso, seguimos necesitando más reequilibrio territorial y una apuesta por las vidas de quienes habitan la periferia”.

Con información de Juan José Mateo, Gloria Rodríguez-Pina, Miguel Ángel Medina, F. Javier Barroso, Javier Portillo y Ana Pantaleoni.

