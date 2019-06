El Taller de Músics vuelve a tomar la calle

En sus inicios el jazz era una música callejera: nació en una plaza de Nueva Orleans y creció en sus calles. En sus inicios el Taller de Músics, tal vez por proximidad a sus enseñanzas jazzísticas, era también callejero: no nació en una plaza de Ciutat Vella, pero casi, y creció en su calles. Los siempre aguerridos responsables del Taller a menudo tomaban la calle para demostrar al vecindario que el jazz ya no era el coco que asustaba colegiales y viejecitas. En los primeros ochenta del siglo pasado la Ronda de Sant Antoni, cerca de sus locales, era uno de sus objetivos y las 12 Hores de Jazz a la Ronda un clásico que desapareció en 1987 dejando muchos recuerdos.

Ahora los del Taller han decido tomar de nuevo la calle para celebrar su cuarenta aniversario y qué mejor que volver a la Ronda de su recuerdos. Así, y aunque ahora ya no tenga tanto mérito ocupar la Ronda convertida en espacio peatonal, ayer las 12 Hores renacieron de sus cenizas y volvieron a demostrar que no solo el jazz no asusta a nadie sino que puede convocar masas que, además, se lo pasan en grande.

El solecito de la mañana del sábado invitaba a pasear y una voz femenina, ante el reluciente Mercat de Sant Antoni, entonaba Georgia on my mind rodeada de una orquesta compuesta solo por mujeres. Vindicación feminista poco después del mediodía en plena Ciutat Vella pero, de repente, el solo de trompeta que siguió, magnífico, lo ejecutó un hombre, el único sobre el escenario y que, además, dirigía la orquesta que, para redondear, enarbolaba el nombre de una de nuestras históricas primeas feministas Micaela Chalmeta. En su parcela social la cosa da para pensar, en su parcela musical es irrefutable: David Pastor, el hombre, ha conseguido reunir una big band con gancho independientemente del sexo de sus integrantes. En los alrededores se bailaba al son de Uptown Funk (sí, Bruno Mars ya es una clásico como para figurar en el repertorio de una big band jazzística).

Era el inicio de esas recuperadas 12 Hores de Jazz a la Ronda y mucho público (todas las sillas llenas y abundante gente de pie) se había acercado ya hasta el cruce con la calle de Urgell. Unos para disfrutar del sol de la mañana, otros atraídos por la música y muchos llevados por sus recuerdos, se notaba por los aparatosos abrazos de bastantes reencuentros. Mezclada entre aficionados y bailarines Gala Pin paseaba su media melena azul, relucía bajo el sol, en su último acto como regidora saliente del distrito.

Siguió Andrea Motis y la Ronda se abarrotó de gente ensimismada y después, entre otras cosas, hubo marching bands entre al público (que una tuba te sople en la oreja no deja de tener su gracia), música balcánica (¡a bailar!), groove y para rematar la jugada melancólica la reunión de los históricos A-Free-K, una de las primeras bandas del Taller que no tocaban juntos desde 1985.

Una animada jornada para hacernos volver a pensar que es necesario tomar la calle más a menudo. Y Luis Cabrera, fundador y alma del Taller, repitiendo: "El tiempo pasa y la música sigue". No le faltaba razón.