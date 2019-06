PP y Ciudadanos apuran el pulso por el poder en Madrid

A un día de la constitución de los Ayuntamientos, la lucha por el poder regional se concentra en un punto clave, Madrid, donde este jueves el PP y Ciudadanos chocaron sobre quién debe encabezar el gobierno de la capital. El partido de Albert Rivera propuso que Begoña Villacís (Cs) y José Luis Martínez Almeida (PP) ocupen dos años cada uno el cargo, lo que pone en peligro el pacto que también negocian sus partidos para el Ejecutivo autonómico —en ambos casos con apoyo de Vox—.

Tres candidatos para una alcaldía José Luis Martínez-Almeida. Fue el más votado del bloque de la derecha, pero solo tiene 15 concejales. Necesitará los 11 de Cs y los cuatro de Vox para superar la mayoría absoluta, que se sitúa en 29 ediles. Begoña Villacís. Su partido propuso este jueves que comparta la alcaldía con el PP, su socio preferente, pese a ser tercera el 26-M. También estuvo sobre la mesa que le apoyase Más Madrid y PSOE, pero a medida que avanzan las negociaciones con los populares esta opción se aleja. Manuela Carmena. Si las derechas no cierran un pacto, revalidará el mando como cabeza de lista más votada.

A menos de 48 horas de la votación del próximo alcalde o alcaldesa, el partido de Albert Rivera propuso este jueves compartir el bastón de mando, de forma que José Luis Martínez-Almeida (PP) gobierne dos años y Begoña Villacís (Cs) otros dos. La fórmula ha servido para cerrar los gobiernos entre Cs y PSOE en Albacete y Ciudad Real, pero Madrid es una plaza clave a la que el Partido Popular no está dispuesto a renunciar. Para muestra, una foto: Martínez-Almeida reaccionó este jueves reuniéndose con Javier Ortega Smith, de Vox, cuyos votos son imprescindibles para la investidura, y con el que aún no se había citado nadie.

Fuentes de Vox aseguraron que las negociaciones con el PP “avanzan favorablemente” y que deberán ser PP y Cs quienes resuelvan sus “problemas”. Por ellos, “total flexibilidad y disposicion”, dijeron a este periódico.

Los populares rechazaron tajamente la oferta de Cs. “Los caprichos de Villacís pueden provocar que Carmena gobierne cuatro años más”, advirtió la dirección nacional del PP, donde se intenta separar las negociaciones municipales de las autonómicas, que implican a los mismos partidos y con la misma aritmética. Isabel Díaz Ayuso (PP) busca la presidencia regional con el apoyo de Ignacio Aguado (Cs) y Rocío Monasterio (Vox), para lo que tiene aún semanas de plazo.

No es ese el caso de la capital, donde el nombre del próximo alcalde se decidirá mañana. Las conversaciones municipales estaban suspendidas tras el primer choque entre los dos partidos, hace una semana. Todo estalló cuando Cs planteó que quería la alcaldía para Villacís. “Es Almeida o Manuela Carmena”, contestó el líder el PP, Pablo Casado. “Villacís sería una gran alcaldesa”, opinó Albert Rivera.

Las negociaciones para el Ayuntamiento se dirimen desde los cuarteles generales de las formaciones, y dentro del puzle por el poder territorial, que empieza a despejarse. En Castilla y León, PP y Cs llegaron este jueves a un acuerdo para repartirse el gobierno autonómico, diputaciones y alcaldías. En Andalucía, cerraron un documento entre PP, Cs y Vox para desbloquear los presupuestos. En Madrid todo sigue en el aire.

El nerviosismo en torno a las negociaciones quedó en evidencia cuando los partidos decidieron no convocar a la prensa después de haber anunciado que el encuentro se produciría este jueves. Tras la reunión, Miguel Gutiérrez, miembro de la ejecutiva nacional de Cs, anunció que habían alcanzado un principio de acuerdo con el PP en torno a un documento programático. La conversación dio un giro, sin embargo, cuando propusieron la fórmula del gobierno por turnos.

Oferta generosa

Cs sostiene que su oferta es “extremadamente generosa”. Gutiérrez recordó que el PP ha perdido miles de votos en la ciudad y ha obtenido el peor resultado de su historia, mientras Cs ha subido. El PP respondió que les separan más de 80.000 votos.

“No entendemos cómo la obsesión del señor Almeida de sentarse en el Ayuntamiento durante cuatro años puede echar por tierra un programa de gobierno que hemos negociado”, afirmó Gutiérrez. “No sabemos si la próxima ocurrencia es que los días pares sea alcalde Almeida y los impares, Villacís”, respondió Andrea Levy, número dos de la lista municipal. “Esto no es serio, no es responsable ni es riguroso para la capital de España”, añadió. El PP confió en que Cs no haga “saltar por los aires un acuerdo para investir a Almeida”. El reloj apremia. Quedan horas para dirimir la lucha por el poder.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram