La diva del pop Mariah Carey lleva su música a Pedralbes

Mariah Carey es una de las divas del pop de las últimas décadas, tal y como acreditan sus cifras de ventas: casi 200 millones de discos. La cantante, con un registro de voz de cinco octavas, llenó en la noche del lunes de música (con varios minutos de retraso) el Festival Jardins de Pedralbes en su primer concierto en Barcelona y el único en España dentro de la gira Caution World Tour 2019.

El concierto de presentación de su decimoquinto disco sirvió a esta cantante, considerada también una de las más caprichosas y excéntricas de la industria discográfica, para interpretar en directo algunas de las canciones de este nuevo trabajo, como la balada With You y repasar las que más fama y dinero le han proporcionado como Hero, Emotions, Butterfly, Touch my body y We belong together.