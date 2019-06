‘Secretas’ en Barcelona a la caza del ladrón

Los agentes del GDU saben perfectamente como “trabajan” los carteristas: “Hay algunos que lo hacen solos pero lo más normal es que vayan de dos en dos aunque hay veces que son grupos de seis o siete. Ellos saben que cuanto más gente son tienen más posibilidad de robar al objetivo que se hayan marcado pero también es cierto que según el botín que obtengan les saldrá a menos a repartir”, informa el sargento de la unidad. Los carteristas suelen perfilar concienzudamente a las víctimas. “Buscan turistas y preferiblemente japoneses ya que saben que viajan con mucho dinero en efectivo”, asegura. Las bandas saben que los turistas a veces no denuncian, y si lo hacen, no se trasladarán desde sus países para declarar en el juicio.

“Otro gran problema es el fenómeno de los menores no acompañados (mena). Son muchos y, al parecer, no hay centros para todos ellos y están dando vueltas todo el día”, lamenta el urbano.