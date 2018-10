Interior reorganiza a los mossos en Barcelona tras un verano de denuncias

Los Mossos d’Esquadra reforzarán su presencia uniformada en el distrito barcelonés de Ciutat Vella y otros puntos calientes de la ciudad. Para ello no aumentarán el número de efectivos pero sí que los redistribuirán por la capital catalana. Así lo ha anunciado el secretario general del departamento de Interior, Brauli Duart, tras reunirse esta mañana con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la Junta de Seguridad Local de la capital catalana.

El pasado 14 de junio, Colau y el, entonces, recién nombrado consejero de Interior, Miquel Buch, celebraron la primera Junta de Seguridad Local tras la restitución del gobierno de la Generalitat. El equipo municipal estaba deseoso de poner sobre la mesa problemas de seguridad relacionados con la proliferación de los narcopisos, la impunidad de los hurtos y la venta ambulante, entre otros. Colau pidió más agentes de la Policía de la Generalitat y Buch dijo que no iba a aumentar el número de efectivos patrullando en Barcelona pero que la seguridad quedaría cubierta.

Entre enero y agosto han aumentado los hechos delictivos un 19% respecto a 2018. Sólo en la ciudad de Barcelona se cometen el 39% de los hechos delictivos de toda Catalunya. Han aumentado los delitos contra el patrimonio llegando a alcanzar la cifra de 23.073 hechos denunciados de los que el 64% son hurtos. En este tiempo se han desmantelado 46 narcopisos y detenido a 60 narcotraficantes.

Durante los meses de verano se cronificaron las protestas vecinales reivindicando seguridad en las calles barcelonesas. La oposición a Colau hizo mella con la inseguridad y la alcaldesa forzó a mediados de septiembre a un nuevo encuentro con Buch exigiendo más agentes y lanzando un SOS de la situación que se vivía a diario en Ciutat Vella. La alcaldesa recriminó que la investigación del narcotráfico y de las organizaciones criminales que campaban a sus anchas por la ciudad dedicándose a hurtar eran competencia de los Mossos. Buch volvió a negar más agentes y además ironizó: “La solución de los narcopisos no pasa por tener más Mossos en la calle”.

Esta mañana se celebraba una nueva junta de seguridad local en la que Colau ha vuelto a incidir a la Generalitat que cumpla sus deberes con Ciutat Vella. La alcaldesa ha recriminado que el Ayuntamiento ha invertido 12 millones de euros extras en horas extras de agentes de la policía municipal mientras que cuestiona la no presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra. Buch no ha acudido a la reunión alegando que se encontraba enfermo. En su lugar, Duart ha vuelto a destacar que la Generalitat no puede incrementar los efectivos hasta que se puedan convocar nuevas promociones de agentes. Lo que sí anunció el secretario general es que reorganizará la plantilla, a partir del 1 de noviembre, para incrementar la presencia uniformada en puntos sensibles como Ciutat Vella. Duart ha justificado que esta reorganización no se podía hacer en verano, con miles de turistas y organizaciones delictivas en las calles, ya que “hay un nuevo equipo que ha empezado a finales de agosto y ha necesitado septiembre y octubre para adaptarse”. No han proporcionado una cifra de agentes de la policía catalana en Barcelona -ronda los 2.400- y Duart se ha limitado a indicar que el nuevo sistema es un modelo “dinámico” para que actúen de forma disuasoria.

Colau, por su parte, ha anunciado que la Guardia Urbana de Barcelona mantendrá su plan de choque – que estaba previsto solo para verano- para incrementar la presencia policial en Ciutat Vella. Colau ha insistido en que la vía policial no puede ser la única para luchar contra la inseguridad y ha pedido a la juez decana de Barcelona un nuevo juzgado de guardia que permita que los delitos leves se puedan “tratar de forma inmediata”.

Duart ha insistido en la necesidad de avanzar en la coordinación de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra con el horizonte de crear una “policía de Cataluña”. El secretario general ha anunciado una prueba piloto para actualizar los convenios de ambos cuerpos.