El PSOE reconoce que “está difícil” que Gabilondo logre gobernar

El PSOE tiene una ronda de reuniones previstas para esta semana con todos los partidos políticos, pero cada vez ve alejarse la oportunidad de gobernar la Comunidad de Madrid después de 32 años. José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños, ha reconocido en una entrevista en Onda Madrid que las posibilidades de hacer a Ángel Gabilondo presidente son "muy pocas", aunque ha reconocido que "puede suceder cualquier cosa".

Franco se ha mostrado pesimista después de que este domingo Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, insistiese en su intención de formar gobierno con el PP. "Por lo que veo y oigo, concretamente a Ciudadanos, que son los que tienen la responsabilidad y esa encrucijada por apostar por la fuerza que ha ganado o por un gobierno tripartito, dando cabida a la ultraderecha, parece que está difícil que Gabilondo sea el presidente de los madrileños. En su tejado está la pelota", ha afirmado Franco en la entrevista, recogida por Europa Press.

La formación de Albert Rivera en Madrid tiene la llave del próximo gobierno regional y está marcando el paso en unas negociaciones en las que las partes todavía no se han sentado formalmente. José Manuel Villegas, número dos de Ciudadanos, ha rechazado este lunes que su partido vaya a negociar gobiernos en los que estén Vox, Podemos y nacionalistas. Ciudadanos, presionado por el sector más centrista del partido, negociará de manera preferente con el PP, pero de forma puntual podrían llegar a acuerdos con el PSOE.

Villegas ha insistido en que no habrá negociaciones que incluyan al partido de extrema derecha: "No va a haber mesas a tres. Vamos a intentar buscar acuerdos con el PP si el PP está de acuerdo con esa fórmula. Si el PP no está dispuesto, que lo diga".

Rocío Monasterio ha incidido sin embargo en que esta vez no repetirán la fórmula del pacto a la andaluza y exige un acuerdo tanto con PP como Ciudadanos, a quien han pedido que deje su "posición infantil y dialogue". "No sirve firmar un acuerdo y que venga otro y diga que es papel mojado como en Andalucía", ha dicho la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad en una entrevista con TVE. Para la dirigente del partido de ultraderecha, que ha obtenido 12 diputados en la Asamblea en las elecciones del pasado 26 de mayo, es una "línea roja" sentarse con ambos.

Franco duda de que Ciudadanos prescinda de negociar con Vox, como manifiesta. "No sé como lo van a intentar disfrazar, pero la aritmética parlamentaria es así y van a necesitar ya sus votos el día 11 cuando se constituya la Mesa de la Asamblea", ha recordado el secretario general de los socialistas madrileños.

"Ningún inconveniente" en investir a Villacís José Manuel Franco no ve "ningún inconveniente" en apoyar una posible investidura de Begoña Villacís (Ciudadanos) como alcaldesa de Madrid, porque, asegura, su partido no veta a nadie. Monasterio, que defiende un pacto de las derechas, cree que "sería sorprendente que Villacís se prestara a ser alcaldesa con el apoyo del socialismo", al que acusa de echarse en brazos del separatismo. Para que Villacís fuese alcaldesa prescindiendo de Vox necesitaría contar también con el apoyo de Más Madrid. La prioridad de este partido es que Manuela Carmena repita mandato, porque fue la opción más votada, pero no se cierran a la posibilidad de llegar a un acuerdo con PSOE y Ciudadanos para impedir la llegada de la ultraderecha en los gobiernos de Madrid, como indicó Íñigo Errejón en una entrevista.

