Carla Bruni: “No me imaginaba que duraría tanto en la música”

Carla Bruni (Turín, 51 años) está en pleno proceso creativo. Está componiendo su nuevo disco justo antes de responder al teléfono desde París, y dice que continuará escribiendo en cuanto termine esta entrevista. Regresa a Barcelona —”es preciosa, me encanta”— para inaugurar el festival Jardins de Pedralbes mañana miércoles a las 22.00. Al escenario acudirá con su álbum de versiones en inglés, French Touch (Verve/Universal), con el que rescata algunos de sus clásicos favoritos; desde Moon River de Audrey Hepburn hasta Highway to hell, de AC/DC. “Llevo alguna sorpresa y he hecho algunos arreglos. Me gustaría saber español, me gustan sus canciones románticas y trágicas”.

De su futuro álbum, el quinto —a medio camino en la producción—, adelanta que será en francés, aunque no descarta algún tema en italiano, su lengua materna. Ni siquiera tiene productor, pero cuenta que es lo que menos le preocupa. “Lo primero son las letras”, sobre las que lleva años escribiendo. Dice que le gusta ser tradicional: sentarse en un escritorio, usar un cuaderno, “como toda la vida, como se hacía cuando no había Internet en casa”. Cuando viaja se conforma con tomar notas en el móvil. “Me encantaría sacar el disco para el año que viene, puede que en otoño. Ya he grabado algunas demos”. ¿Le cantará de nuevo al amor, como ha hecho en este último? “Sí, y a la muerte, a la pérdida. Para mí son los sentimientos más profundos, aunque supongo que lo son para todo el mundo”.

Bruni lleva 20 años desde que se inició en el país galo como revisionista de la chanson. Ha sido top model, actriz y hasta primera dama durante el mandato de Nicolás Sarkozy, con el que lleva 11 años casada. “Nunca pensé que podría hacer música tanto tiempo. En general, no espero mucho en la vida. Es un sueño. La vida pasa tan rápido que ni siquiera me he dado cuenta. Solo ha habido tiempo de vivir”. Su último disco la ha llevado de gira por más de 12 países desde que lo presentó hace dos años. “Me encanta viajar, lo que no me gusta es estar lejos de mis hijos. Soy demasiado nostálgica. Ojalá fuera más joven. O más vieja, no sé, estoy en la edad equivocada”, bromea.

Su nueva visita a Barcelona llega un año después de que llenara el Palau de la Música con apabullante expectación. “Me gustaría ir más a España. También he visitado Madrid y Sevilla. Ah, y Formentera. ¡Formentera me encanta!”, dice entre risas. Si en su visita a Madrid fueron a verla Pedro Almodóvar, Pablo Milanés o el matrimonio de José María Aznar y Ana Botella, quién sabe si el azar o el patriotismo llevará a Manuel Valls hasta los Jardines de Pedralbes. Ella, que siempre repite que la política no le interesa, está al tanto de la nueva andadura del exprimer ministro francés como candidato a la alcaldía de Barcelona. “Me sorprende cómo puede hacer política en un país y luego hacer lo propio en otro. Es bastante raro, pero le deseo suerte”. C'est Bruni.

Habla con pasión de la música, de la creación, del ocio, de su familia. Incluso tiene un momento tierno con su hija, que interrumpe la conversación para reclamarla. “Estoy al teléfono pero enseguida voy, mi amor”, le dice en francés. Se disculpa brevemente y continúa con su lirismo, hablando de inspiración y de cómo ensaya para sus conciertos. “Todo termina delante del público. De sus reacciones compruebo lo que está bien y lo que está mal”.

¿Se quedará en Barcelona unos días? “Ojalá pudiera, pero te sientes culpable cuando tienes hijos pequeños. Me encantaría ir a museos, conocer a gente, salir. Realmente me siento afortunada y, aunque en agosto me tomaré algún descanso, no necesito vacaciones. Mi vida no es tan dura como cuando era modelo”.