El cine chileno saca pecho

Es uno de los rostros más conocidos del cine chileno, si no el que más. Daniela Vega se ha convertido, desde el estreno de Una mujer fantástica (2017), de Sebastián Lelio, en embajadora del cine de su país, aunque a ella no le gusta mucho ese título. “Yo soy una actriz, sin más, no me siento embajadora, aunque sí me siento muy orgullosa del trabajo que estamos haciendo cinematográficamente en Chile”, explicaba en una entrevista con EL PAÍS. El pasado jueves presentó en los cines Golem la película que la lanzó a la fama mundial, inaugurando así la Semana del Cine Chileno (hasta el 2 de junio), una iniciativa organizada por la plataforma CinemaChile para celebrar su décimo aniversario.

Un momento de la película Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio

“CinemaChile surgió con la motivación de construir puentes con audiencias internacionales, promocionando todas las producciones audiovisuales en todos los formatos que nacen en Chile”, dice Constanza Arena, directora ejecutiva de CinemaChile, y añade que “ahora se hacen muchas más películas que antes”. “Hemos visto cómo el volumen de producción chilena se ha disparado y contamos con una enorme cantidad de voces talentosas que narran historias increíbles. Chile es un país muy nutrido en arte, cultura, y en cine en particular. Es todo un orgullo formar parte de esta corriente creativa que está viajando por todo el mundo”.



Daniela Vega, que la semana que viene estrenará en Netflix la serie Tales of the City, tiene el mismo sentimiento. “Estamos atravesando un momento primaveral, la inspiración está muy presente en los chilenos. Al tener una industria pequeña que está creciendo, estamos descubriendo cosas que antes no habíamos visto. Hoy estamos disfrutando de esos colores y sabores que narramos en nuestras historias”.

Además de Una mujer fantástica –ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2017–, la Semana del Cine Chileno exhibirá diez de las mejores películas de este país producidas en los diez últimos años: La nana (2009), de Sebastián Silva; Lucía (2010) de Niles Atallah; Violeta se fue a los cielos (2011), de Andrés Wood (2011); No (2012), de Pablo Larraín; Gloria (2013), de Sebastián Lelio; Matar a un hombre (2014), de Alejandro Fernández; El club (2015), de Pablo Larraín; Jesús (2016), de Fernando Guzzoni; y Tarde para morir joven (2018) de Dominga Sotomayor.

Otro fotograma de Una mujer fantástica.

Los diez títulos han sido seleccionados por un jurado de expertos, formado por programadores de los festivales internacionales de cine más importante. “La idea era ofrecerle al público lo mejor que tenemos, pero lo mejor que tenemos puede verse como algo subjetivo. Así que decidimos pedirles a estos expertos programadores que hicieran la selección”, cuenta la directora ejecutiva de CinemaChile. Y continúa: “Con este programa tan diverso pretendemos mostrar auge del cine chileno en la última década. Si algún espectador ha escuchado que el cine chileno está pasando por un buen momento, lo puede constatar en estas películas”.

“¿Cómo no íbamos a estar en España? Un país tan importante para los chilenos donde coproducimos y exhibimos nuestro cine, realmente hay un vínculo muy estrecho que nos interesa cultivar y mejorar”, aclara Arena. “Madrid es una ciudad con un público ávido, culto, interesado en la agenda cinematográfica internacional”, añade.

En CinemaChile quieren cuidar la relación con el público español “creando un diálogo entre público y autores”. “Y por autores entendemos también a los actores y actrices de nuestras películas que son, junto a los directores, embajadores de nuestro cine”, dice su directora. Junto a Daniela Vega, otros actores chilenos reconocidos internacionalmente como Antonia Zegers, Paulina García y Alfredo Castro presentarán sus largometrajes en los cines Golem y mantendrán un coloquio con el público a su finalización. Tras la capital española, la Semana del Cine Chileno visitará Berlín, París y Los Ángeles.

