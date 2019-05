El rock tersa el Primavera

Era pronto aún, tanto por la hora, apenas las 16:30, como por el día, primero de pago del festival, pero el ambiente de esos instantes en el Primavera Sound, ayer por la tarde, en nada recordaba a la algarabía juvenil de la víspera, con un recinto salpimentado con veinteañeros que aprovecharon la gratuidad de la jornada. Pero todo llegará, todo menos esa sensación de estreno que comporta llegar tan pronto al recinto, algo así como acceder a un parque de atracciones antes de que se abran sus puertas o, situación inversa pero similar, visitar una localidad playera cuando el verano acaba de hacer mutis. A esas horas se escuchaban grupos probando los instrumentos, con ese inmisericorde y latoso acento de las baterías, así como a otros, músicos de infantería, que llegaban al recinto cargando sus instrumentos, músicos anónimos de esos que también forman parte de la oferta de este enorme supermercado de la música, y de otras cosas, que es el Primavera. Bien, el Primavera y casi todos los demás festivales tamaño XXL.

Hacía calor a esa hora de la tarde, pero la brisa y la experiencia de los más veteranos auguraban que caído el sol, esos vestuarios pensados para lucir tatuajes serían insuficientes para capear la noche. En eso los extranjeros tienen ventaja, ya que para ellos estas temperaturas son tórridas, e incluso la noche, favorecida por el calentamiento propio de la actividad festivalera no estrictamente musical, les resulta tolerable. Pero la noticia es que este año el verano y su calor no llegan con el Sónar, desplazado por una feria textil a julio, sino a finales de mayo. De hecho se auguraba calor a mansalva para las dos restantes jornadas de festival.

Novedades cuando aún la música no reinaba. La primera es que el público se ha convertido en gestor de residuos por vez primera en el festival, ya que los vasos, con leyendas que te convierten en un militante de la ecología que lucha contra la extinción del ornitorrinco sólo por manosearlos, se cobran y, en un alarde de ordeño, no se canjean por el importe que cuestan. Traducción: el festival se ahorra personal de limpieza, y los vasos acompañan a cada persona en calidad de animal de compañía. No es difícil augurar que en esta constante descarga de funciones en quien paga, el consumidor, conduce a un mañana en el que será ese mismo público el que acabe actuando en lo que se denominará democracia artística, talento emergente inopinado o cualquier otra fruslería que sólo oculta la delegación de responsabilidades organizativas. No, un festival no es diferente a la vida actual.

Aún bajo el sol, el Primavera comenzó mirando un poco al pasado, con formaciones de cierto aire melancólico cuando no directamente idóneas para sonar de fondo en una coctelería, caso de Alice Phoebbe Lou. Más lánguida todavía, Soccer Mommy compareció con coletas, un peinado que ya no llevan ni las colegialas, para presentar su pop pelín triste y de corte clásico. Momento de pensar en que tantos y tantos grupos que pasan por los festivales acaban siendo como nubes que están ahí, se parecen sin ser del todo iguales, el viento las empuja fuera de la vista y surgen otras que las reemplazan. Un panorama cambiante pero tan uniforme como los lineales de lácticos en un hipermercado. La primera sacudida que marcó el fin del calentamiento vino de la mano del hip-hop, encarnado en Danny Brown y su voz aguda. Aviado con un chándal con más colores que una fábrica de pintura, los bajos retumbantes, los azotes de electrónica y la constante alteración del ritmo, nada había reiterativo, el norteamericano conectó al festival con los tiempos que corren, impulsores de actitudes más combativas y expansivas cuando menos en la estética musical.

Y hablando de nuevos tiempos, éstos han traído a la gran explanada de los dos escenarios mastodónticos una moqueta verde que tapiza el suelo evitando polvaredas propias de los desiertos del norte de México. Confort se gana, y de paso se le muestra al Ayuntamiento, aún virtual, que la organización hace algo en espera del reivindicado asfaltado de la zona. Sobre ese tapete el público asistió en un considerable número a otro concierto perfil nube que pasa. Mac DeMarco hace un pop entretenido, de melodías en ocasiones resultonas, cuya imagen no se corresponde con el imaginario indie. Tanto él como sus músicos parecían turistas ingleses en Lloret, y a su actitud escénica sólo le faltaba algún chiste para redondear la ¿involuntaria? parodia. Nada que ver con la posterior actuación de Courtney Barnett, una australiana con una personalidad que va más allá de las nubes. Aspecto de quien no quiere parecer artista, dicción clara, una forma de cantar en ocasiones casi hablada, textura de rock rugoso y canciones con personalidad pese a su conocida gramática pautaron la actuación que marcó el quicio entre el día y la noche de la primera jornada de festival.