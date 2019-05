El TNC reivindicará la próxima temporada a autoras pioneras del teatro catalán

La próxima temporada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), con 28 espectáculos y 10 millones de euros de presupuesto, tendrá un sesgo notablemente femenino no solo porque se alcanzará e incluso se superará la paridad en el ámbito creativo que establece el nuevo contrato programa del teatro sino porque la mujer es significativamente central en títulos y temas. El epicentro de la temporada 2019-20, presentada este martes por el director del TNC, Xavier Albertí, será el rescate “de un olvido particularmente injusto” de algunas de las dramaturgas más brillantes del teatro catalán en el periodo comprendido entre finales del XIX y la Guerra Civil. Estas voces femeninas son, según recalcó Albertí, “fundamentales para comprender mejor nuestra herencia dramática”.

El ciclo incluye una adaptación teatral de Solitud, de Víctor Català (Caterina Albert), dirigida por Alícia Gorina bajo el título Passat Ridorta (las primeras palabras de la novela, “Passat Ridorta havien atrapat un carro...”) y con Pol López y Maria Ribera en el reparto; la puesta en escena de L’huracà, de la notable dramaturga y traductora Carme Monturiol, una reflexión sobre el incesto y las tensiones sociales en Cataluña estrenada en 1934 y que dirigirá Mònica Bofill; un espectáculo compuesto por las piezas Una venjança com n’hi ha poques, de Lluïsa Denís (mujer de Santiago Rusiñol), Es rifa un home!, de Rosa M. Arquimbau y Les cartes, de Víctor Català, y que se representará en las salas de exposición del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC); y la propuesta Solitud a Stromboli, de Rosa Delors, con dirección de Imma Colomer, consagrada a mostrar los paralelismos entre Solitud y la película Stromboli, una relación reconocida por el propio Rossellini. El “Epicentro Pioneras” se completa con un concierto de Compositoras del Modernismo que recuperará obras de creadoras musicales del primer tercio del siglo XX como la propia Denís, Narcisa Freixas, Carme Karr o Lluïsa Casagemas, que “pese a haber escrito una página importante de la música catalana no han tenido el reconocimiento merecido”. El TNC también editará con motivo del epicentro una serie de publicaciones especiales de algunas de las autoras.

La presencia de la mujer es notable desde el primer espectáculo que abrirá la temporada, el 10 de octubre en la Sala Gran: La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, con dirección de Jordi Prat i Coll, que repite inauguración. La pieza sobre la gran arteria barcelonesa cobra un sentido especial además, apuntó Albertí, tras el atentado yihadista. La mujer es obviamente protagonista en la siguiente obra que se verá en ese escenario, en diciembre, Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, versión teatral de la novela con dirección de Carme Portaceli y Blanca Portillo en el rôle titre, una producción del teatro Español que se exhibe actualmente en Madrid. Y lo es también en Monroe- Lamarr, de Carles Batlle, que dirigirá Sergi Belbel y trata de una ficticia visita de Marilyn Monroe a Hedy Lamarr, que además de actriz fue diseñadora de un sistema para interceptar torpedos en la Segunda Guerra Mundial (esto es realidad histórica) y que la administración Kennedy quiere recuperar para hacer frente a los submarinos soviéticos durante la crisis cubana. A las actrices las encarnarán Elisabet Casanovas y Laura Conejero. Mercè Rodoreda estará presente en la temporada con el montaje de La mort i la primavera, que firmará Joan Ollé en la Sala Petita en octubre. En Solo una actriz de teatro, la actriz uruguaya octogenaria Estela Medina, que fue discípula directa de Margarita Xirgu, nos acercará la faceta más íntima y personal de la intérprete cuando se cumplen 50 años de su muerte. Otra mujer, la bailarina Sol Picó, hará un homenaje o un guiño cómplice a las vedettes del Paralelo de los años veinte con Malditas plumas (Sala Tallers, marzo). La compañía La Conquesta del Pol Sud cerrará su trilogía sobre mujer, identidad e historia con Raphaëlle, el recorrido vital de una joven transexual, Raphaëlle Pérez, interpretada por ella misma.

Especial morbo presenta Justicia, de Guillem Clua, un ambicioso texto sobre la identidad catalana y que trata sobre un juez de Unió Democràtica de Catalunya (interpretado por Josep Maria Pou) que afronta sus fantasmas personales

En total, la temporada, con el lema “Conquista y resistencia”, incluye obras de 13 autoras y 10 autores, mientras que otras tres obras son de autoría mixta. En cuanto a direcciones de espectáculos, 13 los dirigen hombres, 12 mujeres y 3 son mixtos. Albertí recordó que el nuevo contrato programa obliga a que un mínimo de un 40 % de obras sean creadas por mujeres y recalcó que la temporada es de “absoluta paridad”. Matizó que a ello no se ha llegado por la presión del activismo feminista sino por propio convencimiento y que es tendencia en el TNC desde hace años.

Otros espectáculos notables que se verán son Les veus interiors, de Eduardo De Filippo, que dirigirá el propio Albertí en la Sala Gran en mayo, una tragicomedia ambientada en la Nápoles de posguerra con un reparto encabezado por Pere Arquillué y que incluye entre otros a Mercè Aránega, Joan Carreras, Oriol Genís y Àurea Márquez; Gazoline, de Jordi Casanovas, por la compañía LaJoven, sobre los sucesos en la banlieue de París y la dificultad de encaje de los jóvenes inmigrantes. Especial morbo presenta Justicia, de Guillem Clua, un ambicioso texto sobre la identidad catalana con el que el autor debutará en febrero en la Sala Gran y que trata sobre un juez de Unió Democràtica de Catalunya (interpretado por Josep Maria Pou) que ha vivido toda la etapa pujolista y que afronta sus fantasmas personales (entre ellos la muerte de un compañero sexual a causa del sida) en el momento de jubilarse. Dirige Josep Maria Mestres y entre los actores figuran Vicky Peña, Sílvia Bel y Pep Anton Muñoz.

Otra propuesta es la adaptación teatral de Josep Maria Miró de la novela L’amic retrobat, de Fred Uhlman, con el trasfondo del nazismo, el antisemitismo y la amistad. Se presentarán también La casa de les aranyes, de Paco Zarzoso, con Abel Folk y Rosa Renom, y el Premi Quim Masó 2018, Europa Bull, título polisémico que alude a la ebullición de Europa y a su mito fundamental del toro. A no perderse Richard redux or Sara Beer is not Richard III, de Kate O’Reilly, que se presenta en el marco del festival de teatro inclusivo Simbiòtic, y en el que se reflexiona sobre la escoliosis del villano shakespeariano y cómo lo han representado tradicionalmente los actores británicos. Una gran cita de la temporada será la actuación, en el marco ya del Grec de 2020, de DV8, que recuperará su mítico Enter Achilles, presentado en el TNC hace más de veinte años. La temporada cuenta también con teatro familiar y circo (Ahir, de Animal Religion).