El PSC quiere conservar la alcaldía y reabre la batalla de Badalona

Xavier García Albiol ganó por tercera vez con comodidad las elecciones en Badalona pero no tiene garantizado que pueda recuperar la alcaldía. Con el 37% de los votos, el popular logró 11 concejales y se quedó a tres de la mayoría absoluta, fijada en 14. Badalona en Comú Guanyem, liderada por la exalcaldesa Dolors Sabater con el apoyo de ERC, fue segunda fuerza con siete ediles. Albiol confía en que el PSC no entorpezca esta vez su proclamación pero el actual alcalde, el socialista Álex Pastor, con seis ediles, se postula para revalidar el cargo e insta a su antecesora a que le vote si no quiere que Albiol desplace una lista de izquierdas.

La batalla, por tanto, como hace cuatro años, está servida. En 2015, el popular ganó con holgura los comicios pero la mayoría de izquierdas, incluido el PSC, le desalojó de la alcaldía en beneficio de Sabater, que erigió a Badalona en un Ayuntamiento del cambio. El pacto se rompió en 2018 cuando Pastor, con solo tres ediles, presentó una moción de censura en protesta por la implicación de Sabater con el procés, que prosperó con los votos de Albiol.

“En 2015 prometí que con mis votos no haría alcalde a Albiol y ahora que no se los dar é ni a él ni a Sabater”, dijo Pastor a Catalunya Ràdio. El socialista reiteró que se votará a sí mismo y recordó que si un candidato no sale elegido en primera vuelta con mayoría absoluta se nombra al de la lista más votada. Sus cálculos pasan por sumar sus seis votos más los dos de los comunes y en su caso los siete de Guanyem. “El mensaje que le quiero enviar a Sabater es que no sé si dejará que gobierne Albiol para no apoyar una lista de izquierdas. Somos la única fuerza que ha subido en votos (un 7%) y regidores (dos). Tenemos la fuerza y los ánimos suficientes para ello”, expresó. Guanyem alega que es la primera fuerza de izquierdas del Ayuntamiento y confía en que el PP no pueda volver a la alcaldía.

Espero que el PSC sea leal no porque le apoyamos en la moción de censura sino con la voluntad de los vecinos”, afirma el popular

La pelota va pasando de un tejado a otro pero Albiol espera que esta vez el PSC sepa leer “con inteligencia” el resultado y su victoria en casi todos los barrios. “Los vecinos han hablado de forma clara y contundente. Espero que el PSC sea leal no porque le apoyamos en la moción de censura en un gobierno transitorio, sino que lo sea con la voluntad de los vecinos”, dijo el popular, recordando que respaldó a Pastor 20 días después de que prosperara la del PSOE contra Mariano Rajoy. En Castelldefels, el popular Manu Reyes, con ocho ediles,venció por tercera vez, pero como Albiol, tampoco tiene garantizada la alcaldía. El PSC y los comunes, que ya gobernaron en coalición, suman diez concejales. ERC cuenta con cuatro, Ciudadanos, dos y Junts, uno.