El socialista Álex Pastor se convierte en nuevo alcalde de Badalona gracias al PP

El socialista Álex Pastor se ha convertido este miércoles por la tarde en alcalde de Badalona al prosperar la moción de censura que ha presentado contra Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú. En una sesión convulsa y llena de suspense, el popular Xavier García Albiol ha dado finalmente sus 10 votos a Pastor para designarlo alcalde. La moción ha prosperado por 14 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

En un discurso tras la votación, Pastor ha prometido el cargo con "lealtad al Rey" y guardando la Constitución y el Estatuto. Con una llamativa ausencia de la dirección del PSC, el nombramiento solo ha recibido el aplauso de media docena de personas. Albiol ha permanecido impasible en su asiento. Pastor ha logrado el cargo con el apoyo de su grupo, que cuenta con tres ediles; los 10 del PP —que ha forzado un descanso de 15 minutos para dilucidar su voto— y el único edil de Ciudadanos.

Sabater ha liderado desde junio de 2015 hasta hoy un gobierno del que forman parte Guanyem Badalona, ERC e ICV-EUiA. Fue investida con los votos del PDeCAT —entonces CiU— y el PSC, aunque ahora los socialistas le han retirado la confianza porque consideran que ha convertido el Ayuntamiento en un bastión independentista.

El PSC decidió presentar la moción de censura tras consultar a su militancia en la ciudad, que dio luz verde a que Pastor pueda convertirse en alcalde con los apoyos del PP y Ciudadanos. El líder del PSC, Miquel Iceta, defiende que la militancia fue la que decidió presentar la moción y argumenta que Sabater ha incumplido el acuerdo por el que el PSC facilitaba investidura a cambio de que mantuviera neutralidad institucional. En cambio, los comunes alertan del "error histórico" que supone que el PSC arrebata la alcaldía a Sabater de la mano del "xenófobo y clasista" Albiol. Iceta ha asegurado que el popular no estará en el Ejecutivo.

El relevo, denostado por las denominadas fuerzas del cambio, se empezó a gestar antes de la moción de censura que impulsaron los socialistas contra Mariano Rajoy en el Congreso. Sin embargo, el relevo en La Moncloa no ha afectado al final a los planes del denominado bloque constitucionalista que han expulsado a Sabater a la que acusan de haberse alineado con el procés y de haber incumplido su programa social.

Guayem Badalona es una confluencia de izquierdas integrada por la CUP, Podem, exmiembros de Iniciativa comunistas, que acaba de ratificar a Sabater como candidata a las elecciones de 2019. Tras formarse dos meses antes de los comicios de 2015, Guayem logró cinco concejales y contra todo pronóstico se alzó con la alcaldía desplazando al popular Albiol gracias a que toda la oposición abominó, incluido el PSC, de sus políticas antiinmigración reflejadas en el lema de su campaña electoral Limpiando Badalona.

Sabater, que ha recibido hoy el apoyo de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y de cientos de afines en la plaza de la Viila, achaca la operación a un simple cálculo electoralista del PSC a costa de la ciudad que ahora se queda sin presupuesto. La exalcaldesa ha lamentado estos dias que los socialistas no hayan tomado ejemplo de lo sucedido en otros Ayuntamientos como en el de Zaragoza donde la oposición ha retirado su confianza al primer edil pero no barrado las cuentas ni impulsado una moción de censura. El relevo se ha consumado gracias al giro copernicano y a la geometría variable aplicada por los socialistas que recalcan que es compatible llegar al poder en Madrid con los votos de los independentistas y ahora con en Badalona con los del PP. Miembros de Guayem no descartan que Miquel Iceta, líder del PSC, haya bendecido la operación en respuesta a lo sucedido en Barcelona cuando la militancia de los comunes votó a favor de desalojarlos del Govern.