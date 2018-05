El bloque constitucionalista se pone a prueba en Badalona

El bloque constitucionalista, formado por el PP, PSC y Ciudadanos, tumbó el lunes los presupuestos de Badalona y sopesa presentar una moción de censura contra la alcaldesa Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. El PSC ha retirado su apoyo a Sabater y pese a contar solo con tres ediles sobre 27 aspira a asumir la alcaldía con el beneplácito de Xavier García Albiol. La coalición de izquierdas tacha el plan de electoralista contra uno de los llamados ayuntamientos del cambio.

Arropada por diputados de los comunes y de la CUP, Sabater perdió en el Pleno extraordinario una cuestión de confianza vinculada a las cuentas. El proyecto quedará aprobado en un mes si la oposición no presenta una moción de censura. El escenario es similar al que ha afrontado varias veces Ada Colau pero con una diferencia: los constitucionalistas no suman en la capital catalana pero sí en Badalona.

Con 27 ediles, el Ayuntamiento de esta ciudad está muy atomizado: el PP, ganador de las elecciones de 2015, cuenta con 10 ediles; el PSC, tres —logró cuatro pero la edil Conxita Botey pasó a ser no adscrita tras la postura del partido el 1 de octubre— y Ciudadanos, uno. Los 14 votaron en contra de las cuentas. El proyecto de Guayem Badalona, una coalición formada por la CUP y Podem, logró 11 apoyos: los cinco suyos; dos de ERC —faltó uno de sus ediles—; dos de ICV; uno de CDC y Botey. El regidor de Units per Avançar, no acudió al Pleno.

Solidaridad de los comunes con Sabater Las diferentes coaliciones de izquierda de los Ayuntamientos han expresado su solidaridad con Sabater. Elisenda Alamany, portavoz de los comunes, afirmó que la amenaza de moción de censura está impregnada de electoralismo. “Los presupuestos querían dejar atrás la temporada más oscura de Albiol que quería barrer Badalona”, recordó. “Y lo que hay que barrer es la corrupción, el caciquismo y el racismo”.

Alex Pastor, portavoz del PSC, justificó la necesidad de presentar la moción de censura y lo achacó a dos ideas básicas: a la “parálisis” de la gestión municipal y a que Sabater ha abandonado la “neutralidad” institucional y se ha alineado con el independentismo, dijo recordando que se erigió en la portavoz de los alcaldes independentistas el día que el Parlament proclamó la República finalmente fallida. “La alcaldesa nos ha engañado”, dijo ayer alegando que ha aparcado políticas sociales poniendo como ejemplo que ha incumplido el compromiso de construir una guardería o el pavimento de calles. El plan del PSC precisa del respaldo de Albiol, a quien ayudó a desalojar de la alcaldía en 2015 por sus agresivas políticas contra la inmigración cristalizadas en el lema Limpiando Badalona. Pastor, que cuenta con el apoyo del aparato del PSC, niega incoherencia alguna y confía en que Albiol acepte no ser alcalde: “No hablamos de ponerle a él. Hablamos de que necesitamos 14 votos. No se trata de tomar pequeñas decisiones. Hay que ser valientes pensando en Badalona”.

Esperamos que el PSC no traicione a la ciudadanía y haga alcalde a Albiol con lo que de retroceso social supondría", avisa José Téllez, de Guanyem Badalona en Comú

La cuestión es que parece improbable que Albiol acepte esa operación renunciando a la alcaldía. No parece fácil en tanto que siempre recuerda que fue él quien ganó las elecciones. Fue eso lo que espetó hace dos años a Pastor cuando ya alimentó una primera —y fallida— moción de censura. Sin embargo, el socialista alega que esta vez no le ha oído decir que pone como condición ser alcalade. De momento, en las redes sociales, Albiol dijo que los ediles de los partidos constitucionalistas están “obligados” a formar un gobierno provisional hasta las municipales de 2019 para “devolver la normalidad a Badalona”. Ciudadanos, mientras, debatía ayer su posición. Ramon Espadaler, líder de Units per Avançar, dijo que están abiertos a conversaciones “sin prejuicios” y a la expectativa por si la operación es viable.

No estamos hablando de hacer alcalde a Albiol. Estamos hablando de que necesitamos 14 votos", afirma Àlex Pastor, del PSC

Badalona en Comú confía en que la primera operación conjunta que pueden ensayar las fuerzas constitucionalistas fracase. José Tellez, teniente de alcalde, aseguró, en Ràdio Ciutat de Badalona, que el Gobierno municipal ha cumplido más del 90% de las partidas pactadas con el PSC y tachó de "irresponsabilidad" que los socialistas puedan pactar con el PP forzando a que se prorrogue el mismo presupuesto tres años. "Confiamos en que el PSC no traicione a la ciudadanía y dé la alcaldía a Albiol con el retroceso social que eso supondría”, remachó. La alcaldesa pidió en el Pleno a los grupos que apoyaran las cuentas con un alto contenido social y que pensaran en los vecinos y “no en discrepancias ideológicas”. Tras culpar a Albiol de haber aplicado “políticas excluyentes” y de acusarle de ausentarse el 40% de las sesiones del pleno, Sabater reprochó a la oposición que su discurso es idéntico al que realizan en los Ayuntamientos del cambio.