Albiol vincula la moción de censura en Badalona con un acuerdo con el PSC para el próximo mandato

El Partido Popular y el PSC han reanudado las negociaciones para acabar de perfilar el acuerdo en el que sustentarán la moción de censura que se debatirá este miércoles para desbancar de la alcaldía de Badalona a Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú. Xavier García Albiol, líder del PP en Cataluña, ha revelado esta mañana que los populares y socialistas han vuelto a reunirse para concretar el documento y ha expresado su confianza en que no fije las prioridades para los nueve meses que resta de mandato y también las bases de para el próximo mandato. El Ayuntamiento de Badalona cuenta con 27 concejales y el bloque formado por PP (10), PSC (3) y Ciudadanos (1) dispone de las 14 firmas suficientes para que la moción prospere.

En una conferencia de prensa en la sede de su partido, Albiol se ha congratulado de que haya surtido efecto el "periodo de reflexión" que abrió el miércoles de la semana pasada cuando dejó en el aire su voto en la moción. En realidad, el popular amenazó con no apoyar la candidatura del alcaldable socialista Àlex Pastor si no se reanudaban las conversaciones entre los tres partidos del bloque constitucionalista que quedaron descritas en un documento de prioridades. Ese texto, según Albiol, no se había retomado desde que el PSC anunció una consulta entre su militancia. Albiol ha concretado que recibió el viernes una llamada de los socialistas y que la comisión se ha reunido esta mañana. "Queremos que de esa reunión salga un documento que no solo contemple medidas a corto plazo", ha afirmado señalando que su deseo es que se fije para los nueve meses que restan de mandato y que siente las bases de una hoja de ruta para la próxima legislatura. "Si es así, mucho mejor", ha dicho.

"Lo que quiero es que ese documento vaya más allá de estos nueve meses", ha insistido el popular aclarando que no se trata de una condición indispensable para aclarar su voto de este miércoles sino de que se refleje una "voluntad de permanencia". El popular no ha abrigado dudas de que los socialistas no podrán obstáculos a este nuevo requisito. ¿Que no lo van a aceptar?, ha dicho repitiendo la pregunta. "En el documento se apela a lo que se puede hacer en estos meses y a partir de ahí". Donde no ha habido cambios es en la futura composición del Gobierno: Albiol ha reiterado que ninguno de sus ediles integrará en un "99 % de posibilidades" el gabinete municipal.

Guanyem Badalona en Comú gobierna con 10 concejales sobre 27 y su alcaldesa Dolors Sabater está ya preparando desde hace días la documentación para formalizar un hipotético traspaso. Los socialistas contribuyeron a desbancar a Albiol en 2015 por sus políticas antiinmigración, pero ahora se han alineado con los populares al acusar a Sabater de haber roto la neutralidad institucional con el procés y por haber incumplido su programa social. La alcaldesa atribuye el giro copernicano de los socialistas a una estrategia electoral para dar a conocer a su candidato y después de que los votantes socialistas aprobaran, según el barómetro municipal, la gestión del equipo de gobierno.