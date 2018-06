Albiol amenaza con retirar el apoyo al PSC en la moción de censura en Badalona

Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña, ha amenazado hoy con no dar sus votos a Àlex Pastor, líder del PSC en Badalona, en el pleno de la moción de censura que los socialistas promueven en Badalona para desbancar a la alcaldesa Dolors Sabater, de Guayem Badalona en Comu. El popular ha afirmado que hoy mismo abre "un periodo de reflexión" para decidir el sentido de su voto por el "futuro de Badalona" al lamentar que los socialistas aún no han explicado cómo piensan gobernar la ciudad con tres ediles y qué es lo que quieren hacer. El pleno de la moción de censura, previsto para dentro de una semana, ya está convocado y no tiene "marcha atrás".

En unas declaraciones en el Ayuntamiento, Albiol ha afirmado que el apoyo inicial al PSC "no es un cheque en blanco" y espera que los socialistas no hayan "ido de farol" al asegurar que aún no se han puesto en contacto con el PP para trabar la moción de censura. El pleno del Consistorio de Badalona cuenta con 27 concejales y los constitucionalistas necesitan 14 para que la moción prospere. El PSC, que cuenta con tres concejales, precisa de forma imprescindible el voto de los 10 concejales del PP y el de Ciudadanos para que el relevo se consume. Los ediles populares no piensan entrar en el Ejecutivo.

Pastor afirmó la semana pasada que los tres regidores socialistas trabajarán "los siete días de la semana y las 24 horas del día" para propiciar el relevo de Sabater a la que acusan de incumplir las políticas sociales que prometió y de haberse alineado con el procés. Albiol comparte ese diagnóstico pero reprochó a Pastor que pretenda dirigir la ciudad "con ocurrencias e infantlismos". "Trabajar trabajamos todos". El popular ha recalcado que no se están echando atrás y ha pedido a Pastor seriedad. "Que salga y explique hará. Es de sentido común. Badalona no es una broma ni un club de amigachos. Es la cuarta ciudad de Cataluña", ha afirmado.

Los comunes acusan al PSC de abrir la puerta a la cara más "xenófoba del PP Xavier Domènech, coordinador de Catalunya en Comú, y Gerardo Pisarello, teniente de alcalde de Barcelona, se han reunido hoy en Badalona con la alcaldesa Dolors Sabater para mostrarle su apoyo incondicional ante la moción de censura. El líder de los comunes ha subrayado el papel contradictorio del PSC que acaba de dar su apoyo para echar a Mariano Rajoy del poder y ahora quiere expulsar a una alcaldesa del cambio. "Esta claro que la decisión se tomó en una etapa anterior", ha afirmado avisando de que Albiol encarna,a su juicio, "la cara más excluyente del PP". Pisarello ha ido más allá: "Es un error histórico. No entendemos que el PSC quiera abrir la puerta a la cara más clasista y xenófoba del PP". La alcaldesa ha reprochado a los socialistas su papel de contradictorio porque contribuyeron en su día a desbancar a Albiol de la alcaldía y ha opinado así sobre las sombras que ha lanzado el popular sobre la votación final: "Están (PSC y PP) haciendo pulso electoralista. Parece que la ciudad les importa muy poco. No se lo merece, ha zanjado.

A menos de un año para las elecciones, el debate sobre la moción de censura se asemeja cada vez más a una suerte de partida de ajedrez entre el PSC y el PP. Albiol dejó desconcertado cuando se mostró dispuesto a renunciar a su condición de alcaldable pese a a haber ganado las elecciones con holgura. Su decisión puso en un brete a los socialistas que lo tomaron como un regalo envenenado. Aún así, el PSC dio la palabra a su militancia que avaló la moción por amplia mayoría. Miquel Iceta, líder de los socialistas, avisó que después que el futuro e hipotético gobierno vetaría la entrada de Albiol. "Esa condición es inadmisible", ha reiterado hoy el popular, que ha negado que se trate de una sorda batalla electoral entre las dos formaciones. "No es eso. Es un ruego", ha dicho.

Los socialistas acusan a la alcaldesa Dolors Sabater de haber incumplido su programa de políticas sociales y de haberse alineado por completo con el procés simbolizado el día en que se proclamó la República catalana finalmente fallida. Guayem Badalona en Comú sostiene, sin embargo, que su acción política se ha centrado en potenciar las políticas sociales y que han ido cumpliendo la práctica totalidad del programa. Sabater, que considera que la operación está concebida pensando en las elecciones de 2019, presentó el pasado 7 de mayo una moción de confianza vinculada a los Presupuestos que acabó perdiendo. Las cuentas para este 2018 han quedado congeladas al consensuar la oposición un alcalde alternativo.