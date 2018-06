La moción de censura de Badalona se tambalea por las exigencias del PSC y PP

Xavier García Albiol, en una rueda de prensa en el Parlament. En vídeo, declaraciones de García Albiol el día 5 de junio. Massimiliano Minocri FOTO: EL PAÍS / VÍDEO: ATLAS

La moción de censura que impulsa el Partit dels Socialistes contra la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, se está tambaleando ante las condiciones mutuas que se están imponiendo tanto socialistas como el PP. Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular en Cataluña, dio este martes por la noche su firma para que se registre en el Ayuntamiento la moción, pero esta mañana ha advertido al PSC de que lo piense bien si no quiere hacer el ridículo ante "toda Cataluña y toda España". En declaraciones a Catalunya Ràdio, el popular se ha mostrado estupefacto de que el socialista Àlex Pastor pretenda acceder a la alcaldía con los 10 votos del PP y a la vez negociar con Esquerra e Iniciativa la entrada en su hipotético gobierno.

Albiol ha recomendado a los socialistas que no registren las firmas no sea que el día 20, cuando está previsto que se vote la moción, hagan el "ridículo". "Quiero que el PSC aclare y garantice que con los votos del PP no hará un gobierno con Esquerra e Iniciativa y que no hará un equipo con partidos que no hayan apoyado la moción", ha insistido. "Es una osadía seguir gobernando con los que han provocado el caos".

Los socialistas han reunido ya las 14 firmas suficientes para que la operación pueda prosperar -10 del PP, 3 del PSC y una de Ciudadanos- pero, sin embargo, la futura formación del gobierno sigue en el aire. La militancia socialista dio el sábado el visto bueno a derrocar a Sabater y la dirección seguirá con el plan con la salvedad de que no quieren que Albiol figure en el gobierno. El popular considera que el PSC le ha "maltratado" con ese veto y ha tachado la situación de surrealista.

Los Presupuestos se aprobarán este jueves si no se registra la moción La alcaldesa Dolors Sabater perdió el pasado 7 de mayo una moción de confianza vinculada a los Presupuestos. El reglamento establece que las cuentas quedarán aprobadas automáticamente si la oposición no presenta en el plazo de un mes las firmas necesarias que avalen un candidato alternativo. El plazo expira este jueves. Si se registran las firmas, los presupuestos quedarán en suspenso hasta que se celebre el pleno de la moción, que se celebrará 10 días hábiles después. Si el socialista Àlex Pastor es elegido alcalde, las cuentas decaerán; en caso contrario, las cuentas seguirán vigentes.

La moción, sin embargo, empezó a fraguarse desde el momento en que el popular accedió a renunciar a la alcaldía y se mostró dispuesto a ceder sus votos a Pastor. Miembros del PSC consideraron que la propuesta fue un regalo envenenado de los populares porque daba luz verde a ese gobierno de coalición a un año vista de las elecciones. Tras obtener el visto bueno de la militancia, Pastor se plantea la operación paso a paso: ganar la moción y después negociar con todo el mundo la formación de gobierno. El socialista recalca que Albiol les ofreció los votos sin condiciones ni "letra pequeña" y que por tanto dependerá de él si hay o no cambio.

Tras dar el martes su firma en favor de la moción, Albiol avisó de que los populares no entrarán a formar parte del gobierno municipal de Badalona si los socialistas persisten en vetarle. "O entran a gobernar todos nuestros regidores, se llamen como se llamen, o nosotros estaremos en la oposición para ganar las elecciones municipales aún con más fuerza", ha afirmado. El popular ha tachado la situación de "surrealista" y ha recordado que él no ha puesto condiciones. "Nosotros triplicamos sus votos y su planteamiento no es presentables. El PSC está en minoría y generosamente hemos renunciado a la alcaldía".