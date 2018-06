“Nada justificaría que el PP vuelva a gobernar Badalona”

Dolors Sabater (Badalona, 1960), La alcaldesa de Badalona se enfrenta el miércoles a una moción de censura impulsada por el socialista Àlex Pastor y que ahora está en el aire después de que Xavier García Albiol haya amenazado con no votarla. PSC, PP y C's suman juntos 14 concejales y tienen mayoría absoluta. El PSC cuenta con tres concejales y el PP, diez, pero se niega a entrar en el Gobierno.

Pregunta. ¿Cree que prosperará la moción?

Respuesta. El resultado es incierto porque no responde a ninguna lógica coherente. Es un juego electoralista en el que parece que la ciudad es lo que menos importa. Si se aprueba, Badalona se quedará sin presupuesto. Es extraño que el PSC haga ese juego porque ayudó a echar a Albiol, algo que llevaba en su programa electoral, y ahora a Rajoy. Y el PP ha sacado la cara más feroz de la corrupción y de la xenofobia y el racismo. Partimos de que tienen las 14 firmas y que lo tienen ligado. Trabajamos para el traspaso.

P. ¿La da por hecha entonces?

R. Trabajamos en dos marcos: gobernamos velando por el proyecto y preparando el traspaso. Le damos mucha importancia: nosotros nos encontramos un Ayuntamiento devastado y con los armarios y cajas vacíos y el anterior gobierno no nos dedicó ni un minuto. La acción política no es nuestra, es de la ciudadanía. No se puede jugar así con la ciudad.

P. El Pleno se celebrará ¿Imagina que no pudiera prosperar?

Albiol ha recuperado su estrategia lepenista en Badalona contra un centro de culto"

R. Podría pasar y sí, sería un ridículo espantoso. Pero alerto de que no se han sentado a pactar un programa ni se ve la preparación de un gobierno serio. Nos tendrían que evaluar en las elecciones y rendiremos cuentas a la ciudadanía en un acto público. Sería pueril que empiecen a notarse cosas por arte de magia por las que hemos trabajado años.

P. ¿Le decepciona el PSC?

R. Llegamos a un pequeño acuerdo de gobernabilidad. Nos bloquearon cosas pero aun así el balance es positivo. Sin el PSC, no habríamos podido hacer muchas cosas en política social. Aún no entiendo la moción. Si es por el procés y porque posicioné a Badalona en la proclamación de la república, el momento era noviembre. Pero en marzo Guanyem no descartó que yo repitiera como candidata y el barómetro municipal arrojó que su portavoz no es muy conocido y que los ciudadanos, incluidos los votantes del PSC, aprobaban nuestra gestión.



“Es extraño que el PSC haga la moción de censura después de echar a Rajoy. Es triste que de cara al 2019 se alinee con la derecha”

P. Pastor justifica la moción por que dice que incumplió la neutralidad institucional y por no construir una guardería…

R. Eso es una excusa. No tenemos una varita mágica para que la voluntad política se convierta en obra pública de un día para otro. La guardería estará abierta en 2019. Les pedimos que se abstuvieran porque el presupuesto, que crecía un 4% respecto a 2017 -pasaba de 159 millones a 166-, era muy importante. La Ley Montoro nos ha machacado y descapitalizado pero hemos logrado reducir la deuda y aumentar la inversión. Preveiamos la contratación de 100 personas. El PSC me pidió gestos en la neutralidad y pregunté cuales; me pidió que cumpliera los Presupuestos: el ordinario se ha cumplido y el de inversión está en proceso. Y que me sometiera a una cuestión de confianza vinculada a las cuentas. Y lo hice. Podían haberla retirado como pasó en Zaragoza pero no facilitar la moción. Eso habría sido cierta lealtad del PSC. Las cuentas se habrían aprobado.

P. ¿No se excedió cuando sin el apoyo suficiente del Pleno se alineó con la república en el Parlament?

R. La mayoría del Pleno no es favorable al derecho a decidir pero en nuestro gobierno hay un acuerdo por la república catalana en la que el pueblo debe elegir si la quiere independiente o federada. Soy independentista pero no hemos usado los símbolos: no se ha colgado estelada, ni quitado la bandera española —solo en la Diada con el apoyo del PSC— y no estamos en la AMI. Defendí mi papel el 27 de octubre porque quería que la república tuviera en cuenta Badalona, su diversidad y pobreza. Al no tirar adelante, se puede ver ese gesto como un riesgo al no tener el apoyo del Pleno y ni siquiera del Gobierno. Pero incluso con ese análisis, y es evidente que hemos podido cometer errores, nada justificaría cruzar la línea roja de permitir que el PP vuelva al Gobierno.

Me consta que el PSC quiere devolver a Badalona lo que pasó en Barcelona. No se ha parado desde arriba"

P. El 12 de Octubre de 2016 también abrieron el Ayuntamiento.

R. Esa cuestión se volvió mediática por Albiol. No tenía nada que ver con la independencia. Hay muchas ONGs y entidades en América que sostienen que el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Y Albiol logró que el relato cuajara. Es como cuando dice que soy alcaldesa de la CUP: Y no es verdad. Lo dice para desgastar al PSC. Nunca he militado en ningún partido y he hecho bandera de ello. En Guayem Badalona está la CUP pero también Podem, ex miembros de Iniciativa, comunistas, de Procés Constituent y de Revolta Global.

P. ¿Qué puede comportar el regreso de Albiol a Badalona?

R. Es peligroso. Es un político populista que miente con naturalidad. Ha demostrado que no le importa sacar otra vez las estrategias lepenistas. Ha vuelto a levantar polvareda en contra de la libertad de culto de una parte de los vecinos. El PP tuvo el 21-D un resultado desastroso. El fracaso de Albiol es absoluto. Le queda recuperar la alcaldía.

Es evidente que hemos podido cometer errores, nada justificaría cruzar la línea roja de permitir que el PP vuelva al Gobierno.

P. ¿El PSC devuelve en Badalona lo que pasó en Barcelona?

R. Sí, me consta. La operación no se ha paralizado desde arriba. Hay un poco eso: 'Nos echasteis de Barcelona...' Pero el precio es muy alto: van del brazo del PP. Y con tres ediles, el PP dominará. Entre o en el gobierno, el PSC estará en sus manos. Los socialistas acaban de recuperar la presidencia del Gobierno con la complicidad de una gran diversidad ideológica por un bien mayor después de que el PP se acaba de certificar como una banda organizada que robó dinero público. Es muy triste que de cara al 2019 el PSC elija alinearse con ellos. A Badalona no le conviene a una ciudad con sus necesidades que la gobiernen unos partidos neoliberales que no podrán los intereses de la gente en el centro. Hace falta que se alinee con las fuerzas progresistas. Me preguntabas antes si me han decepcionado: han hecho una elección muy equivocada.

P. Asumió la alcaldía sin voluntad de repetir ¿Por qué ha cambiado de criterio?

R. Es una reflexión de la organización. Estoy a su servicio por si quieren que repita. Pasamos en 2015 literalmente de la calle al Govern y a la alcaldía. Viendo la lentitud de todos los procesos, hemos visto que se necesitan cuatro años más para consolidar el proyecto.