El PP se abre a entregar la alcaldía de Badalona al PSC

El exalcalde de Badalona Xavier García Albiol (PP) ha renunciado hoy a liderar la moción de censura para desalojar de la alcaldía a Dolors Sabater, de Guayem Badalona y ha asegurado que los diez concejales populares votarán para que el concejal del PSC Àlex Pastor sea el nuevo alcalde. La propuesta partió hace semanas del grupo socialista pero hasta ahora los populares se resistían a aceptar un papel secundario al haber ganado las elecciones de 2015 de forma holgada.

"Hoy he anunciado que renuncio a encabezar la moción de censura. Los 10 concejales del PP, los 3 del PSC y el único de Ciudadanos debemos trabajar para recuperar Badalona", ha anunciado Albiol en una rueda de prensa celebrada en el Consistorio. La decisión de Albiol, que desde el primer día ha recalcado que repetirá como alcaldable en 2019, desencalla en teoría una operación que se fraguó el 7 de mayo cuando los socialistas impulsaron una moción de censura. La propuesta surgió después de que la alcaldesa perdiera en el plenario una moción de confianza vinculada a los presupuestos.

Hoy he anunciado que renuncio a encabezar la moción de censura a la alcaldesa de la CUP de #Badalona. El @PPCatalunya -como exigió el PSC- daremos apoyo a su candidato para gobernar. Los 10 concejales del PP, los 3 dl PSC y el único de Cs debemos trabajar por recuperar Badalona. pic.twitter.com/90dDfIWmxy — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 23 de mayo de 2018

Con un liderazgo cuestionado en su partido tras los resultados en las elecciones del 21 de diciembre, Albiol parece dispuesto a volcarse en su ciudad y formar un "gobierno de transición" pese a que considere que legítimamente le tocaría a él ese puesto. Àlex Pastor, el líder del PSC en Badalona, cuenta solo con tres concejales pero reivindica el cargo al sostener que de lo que se trata es propiciar el cambio. "No vamos a hacer alcalde a Albiol. De lo que se trata es ser valientes y sumar 14 votos", dijo.

Pastor no se ha pronunciado todavía sobre el anuncio de Albiol. Pocas horas antes, el socialista ha reconocido su sorpresa de que tuviera que dar algún tipo de noticia cuando están en medio de las negociaciones y este viernes tienen programada otra reunión de la comisión técnica de ambos partidos. El bloque constitucionalista, en cualquier caso, dispondría de esa mayoría al haber anunciado hace días Ciudadanos que su único concejal se sumaría a la operación si los dos partidos grandes alcanzaban un acuerdo. En su momento, Pastor justificó la operación por dos razones: porque Sabater ha incumplido su neutralidad institucional al alinearse con el proceso independentista y porque la acusa de no ejecutar las políticas sociales. Las cuentas de Badalona están ahora paralizadas y se aprobarán de forma automática si la oposición no propone un alcaldable alternativo.

"Acabamos con la parálisis y la división a la que nos ha llevado Dolors Sabater. No tiene la confianza de la mayoría y nos proponemos liderar un gobierno alternativo", señala Pastor en un mensaje que tiene fijado en las redes sociales. El concejal asegura que cuenta con el respaldo total de la dirección del PSC. El gobierno municipal considera que todo se debe a una estrategia electoralista con vistas a los comicios de 2019 y que la decisión puede frenar en seco las políticas sociales impulsadas desde la alcaldía.