Albiol pone en un brete al PSC al ofrecerle la alcaldía de Badalona

Xavier García Albiol, líder del PP catalán, renunció ayer a liderar la moción de censura en Badalona y ofreció sus 10 votos al PSC para que desplace de la alcaldía a Dolors Sabater, de Guanyem Badalona. Los socialistas, con tres ediles, son los promotores de la operación y exigían que Albiol diera un paso atrás para consumarla. Sin embargo, el PSC quiere estudiar la propuesta al temer que sea un regalo envenenado. Tras decidir su vuelta a la política municipal, Albiol ha agitado a los vecinos con su oposición a la construcción de una mezquita. El Gobierno municipal le acusa de utilizar de nuevo la inmigración con fines electorales.

La decisión de Albiol cogió por sorpresa a los socialistas en Badalona. Su portavoz, Àlex Pastor, dijo horas antes que desconocía los planes del popular y que mañana iban a reunirse con el PP. En todo caso, la dirección del PSC sí que apuntó que estudiarán la propuesta y que darán la respuesta en unos días. Albiol dijo estar dispuesto a renunciar a la alcaldía que “legítimamente” le correspondería para formar un gobierno de “transición” en Badalona. El desenlace de la operación es una incógnita y pone a prueba la cohesión de los constitucionalistas a un año de las elecciones municipales. Badalona es la única ciudad grande donde pueden forzar un cambio. Los tres suman 14 ediles sobre 27: el PP tiene 10; el PSC, 3 y Ciudadanos, uno. Su edil, Juan Miguel López, no será “un obstáculo” y pidió a sus potenciales socios “que no vuelvan a fallar a los badaloneses”.

El pulso en Badalona se originó el día 7 cuando Sabater perdió la moción de confianza vinculada a los Presupuestos por los votos de las tres fuerzas. Si el 7 de junio no presentan un alcalde alternativo, las cuentas se prorrogarán. La operación estaba pendiente de que Albiol aceptara renunciar a la alcaldía. Pastor, que justificó en su día la moción por el apoyo de la alcaldesa al procés y por incumplir sus políticas sociales, recordó entonces que el popular no había exigido condición alguna y que se trataba de sumar 14 votos y ser “valiente” por Badalona.

El PP prepara el relevo cuando decaiga el 155 El PP acelerará la reorganización del partido en Cataluña en cuanto decaiga la aplicación del artículo 155. El relevo de Albiol se producirá previsiblemente cuando acabe la intervención de la autonomía. Según fuentes de la dirección nacional, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, y el portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández optan a sucederle y pilotar la reconstrucción del PP, que se arriesga a prolongar su crisis en las elecciones municipales de 2019 en favor de Ciudadanos. Según los últimos sondeos, podría pasar en Barcelona de tres ediles a ninguno.

Pero en apenas 10 días, los acontecimientos se han precipitado. Albiol ha agitado a los vecinos y ha realizado una campaña contra una mezquita en el barrio de Artigas rescatando así su antigua estrategia contra la inmigración, que adormeció en el Parlament. Los socialistas ya descabalgaron en 2015 a Albiol de la alcaldía por esas políticas sintetizadas en el lema Limpiando Badalona.

La inestabilidad en el Ayuntamiento ha generado un clima de crispación. Albiol ha expresado su deseo de ser alcaldable pero también Sabater, que culpa a la oposición de bloquear las cuentas al actuar “en clave electoral”. La alcaldesa, que ha retenido 10.000 euros a Albiol desde octubre por no ir a los Plenos, atribuye la moción a que quiere repetir en el cargo: “Soy muy próxima a los vecinos y creo que ellos han visto que podía ser una contrincante”.

Sabater está ahora pendiente de la decisión del PSC, que ha virado de ser un aliado a una oposición activa. Fuentes del gobierno municipal vaticinaron hace días que la coincidencia en el tiempo de la sanción y la campaña de la mezquita podría alejar al PSC de la “tentación” de alinearse con el PP. “Nada más saber que Albiol repartía folletos en Artigues, decidimos difundirlo. Es un tema grave de derechos fundamentales”, dice Sabater, que acusa al PP de mentir cuando dice que el oratorio carece de licencia de obras.

El equipo de Guanyem Badalona (integrado por Podem y la CUP) cree que, tras los malos resultados del PP en las elecciones del 21-D, Albiol ve en la recuperación de la alcaldía, donde mandó de 2011 a 2015, “su única plataforma de salvación”. Y agrega que su campaña contra la apertura de un oratorio islámico en el barrio de Artigues es “un signo de debilidad”. “Está buscando votos a la desesperada y ha recuperado su antigua estrategia de criminalizar la inmigración”, detalla, en conversación con EL PAÍS, Sabater, que sopesa llevarle a los tribunales.

El pulso entre el exalcalde y la actual alcaldesa ha estallado justo a un año de las municipales. Los dos se sienten respaldados por los vecinos, presumen de haber “pateado las calles” de la ciudad y curiosamente acusan a su máximo rival de actuar “a la desesperada”. Como Albiol, Sabater también reivindica haber “pateado la ciudad” y de “hablar con la gente”.

Albiol niega flaquezas. Asegura que su plan para retomar la alcaldía no pivota sobre la inmigración y que el PP no tiene “ningunas ganas de encender la mecha” de los vecinos. Pero se reserva el derecho a denunciar “hechos concretos” que no encajen con su modelo de ciudad. El líder del PP catalán cree que la amenaza de denuncia es un intento “desesperado” de la alcaldesa por pararle los pies ahora que ha vuelto a dedicarse a Badalona en cuerpo y alma. “Estoy multiplicando mi presencia en la ciudad, reuniéndome con vecinos. Cuando han visto mi aterrizaje, les han entrado los nervios. No soportan mi grado de popularidad. La valoración del Gobierno en los barrios está por los suelos. Serán los vecinos los que decidan en mayo de 2019”, dice sobre las municipales. El Ayuntamiento, sin embargo, acaba de publicar un barómetro en el que los ciudadanos aprueban su gestión.

El exalcalde también critica la decisión del Ayuntamiento de retenerle, desde octubre, un total de 10.000 euros por su reiterada ausencia de los plenos. “Están dejando de ingresarme el dinero de los plenos a los que sí asisto, vulneran mis derechos”, clama Albiol, quien denuncia que el Ayuntamiento “corta el wifi” en las dependencias del PP. El Gobierno defiende que la normativa contempla la posibilidad de sanción y recuerda que, aunque la medida se ha conocido tras la moción de censura, es anterior. “Él mismo se definió como un concejal simbólico”, agregan fuentes cercanas al gobierno.

Además de la mezquita de Artigues, el líder popular ha intentado explotar un supuesto caso de nepotismo. Ha pedido la destitución del segundo teniente de alcalde, Àlex Mañas, después de que su mujer haya sido contratada como técnica jurídica del área que él dirige. Unas acusaciones que el Gobierno niega porque el proceso de selección fue realizado por el Servei d’Ocupació de Catalunya y no por el consistorio. “Hemos sido transparentes. El acoso del PP empieza cuando saben que voy a presentarme y que mi liderazgo como alcaldesa se ha consolidado”.