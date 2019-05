Belén Hermida gana las elecciones al Colegio de Arquitectos de Madrid

La arquitecto Belén Hermida, de 55 años, ha sido elegida decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en las elecciones de este jueves, a las que estaban convocados los más de 10.000 colegiados de la Comunidad de Madrid. Hermida, que lleva 28 años como colegiada, encabezaba Somos COAM, la candidatura que ha logrado integrar a los dos grupos mayoritarios que hasta este año han estado enfrentados y se han ido alternando [Reset y Activa].

La arquitecta madrileña sustituye a José María Ezquiaga, que ha liderado la institución durante los últimos cuatro años. Hasta ahora, el cargo se ejercía por este periodo, sin posibilidad de reelección. Tras la última modificación de los estatutos del Colegio, la nueva presidenta ostentará el Decanato durante tres años, tras los que podría volver a presentarse para un segundo mandato.

Hermida ha conseguido imponerse con un 41% de los votos a Fernando Landecho, que encabezaba la candidatura ‘Nuevo COAM’ y a Eugenio Eguinaga, al frente de ‘Renovación COAM’. En los comicios han participado 1.843 arquitectos, es decir, menos del 18% del censo. La mayoría de los votos emitidos se han hecho de manera telemática (el 73%). Además del Decanato, se han escogido nuevas juntas de gobierno y de representantes del COAM.

La arquitecta Belén Hermida (primera por la izquierda), junto con su equipo para la Junta de Gobierno del COAM. COAM

Según su currículum, la arquitecta es además pintora y profesora universitaria: desde 2005 y imparte clases en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo, donde tiene a su cargo el departamento de Proyectos Arquitectónicos y forma parte del grupo de investigación Re-Thinking Cities. Además, es Master of Architecture, Massachusetts Institute of Technology, MIT, EE UU (1988) y Artium Baccalaureate cum laude in Studio Art and Architecture, Wellesley College, EE UU (1986).

Desde 1988 ejerce la profesión de arquitecto en solitario y en colaboración con otros profesionales, entre ellos el reconocido Rafael Moneo (1989-2007), cuya colaboración le ha permitido trabajar con clientes significativos del sector público y privado, en concursos y proyectos nacionales e internacionales, de equipamiento, obra y urbanización. Desde 2013 es miembro electo de la Junta de Representantes del COAM y, desde 2015 es Patrono de la Fundación Arquitectura COAM y asambleísta en el CSCAE.

En una reciente entrevista con EL PAÍS, Hermida señaló que su primera medida será la elaboración de un plan estratégico para la institución. "El COAM cumple 90 años en diciembre y hasta ahora no ha habido uno. Queremos potenciar la gestión interna para que la institución funcione lo mejor posible y crear cinco áreas de trabajo: profesión, administraciones, formación, innovación y cultura y sociedad. Son aspectos que tienen que ver con el ejercicio profesional de los arquitectos. El colegio regula esta profesión, que es importante para la ciudadanía", explicó.

La nueva decana pretende "recuperar la ilusión" con la idea de "hacer un colegio más fuerte para crear una institución que represente mejor a la profesión y llevarla al siglo XXI". El vicedecano será Ignacio Luengo, arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Madrid. La nueva Junta de Gobierno del COAM tomará posesión de su cargo en junio.

