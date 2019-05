Los más de 10.000 arquitectos de Madrid buscan quien los represente

El 23 de mayo, los más de 10.000 arquitectos colegiados de la Comunidad de Madrid eligen a su nuevo decano, que durante los próximos tres años será el interlocutor del colectivo con las administraciones y los representará ante toda la sociedad. Las elecciones en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) no levantan pasiones: en las últimas, la participación ni siquiera llegó al 20% del censo. La desafección por la institución será uno de los temas a tratar en el futuro. Hasta ahora, el decano podía ejercer su cargo durante cuatro años sin posiblidad de prórroga; tras el cambio de estatutos, podrá hacerlo por tres años prorrogables otros tres. José María Ezquiaga, que ostenta el cargo, cederá el testigo a uno de los tres candidatos que han presentado su candidatura a sucederle.

Belén Hermida, candidata de Somos COAM, en la sede del Museo de la Ciudad. ULY MARTÍN

“La institución puede liderar el desarrollo de la ciudad”

Belén Hermida - Somos COAM

Belén Hermida, de 55 años (28 de ellos colegiada) encabeza Somos COAM, la candidatura que ha logrado integrar a los dos grupos mayoritarios.

¿Cómo valora la gestión del COAM?

Ha sido muy positiva porque se ha conseguido el consenso entre los grupos mayoritarios que nunca se había dado. Hasta ahora ha habido siempre fricciones, y ahora hemos conseguido superar eso. Estamos en una fase con un potencial enorme. Se han aprobado los nuevos estatutos, el nuevo código deontológico…

¿Cómo es su candidatura?

Como el trabajo del arquitecto, intervenimos en un entorno donde otros han intervenido antes. No reniega de lo que viene antes y mira hacia el futuro

¿Cuál sería su primera medida?

La elaboración de un plan estratégico. El COAM cumple 90 años en diciembre y hasta ahora no ha habido uno. Queremos potenciar la gestión interna para que la institución funcione lo mejor posible y crear cinco áreas de trabajo: profesión, administraciones, formación, innovación y cultura y sociedad. Son aspectos que tienen que ver con el ejercicio profesional de los arquitectos. El colegio regula esta profesión, que es importante para la ciudadanía.

¿Y otras propuestas?

Lo primero que hay que hacer es recuperar la ilusión. El potencial del COAM, de la inteligencia de los arquitectos, es enorme y hay que ponerlo en valor. Para eso es muy importante unirse. Hemos conseguido unir a los dos grupos mayoritarios, que tradicionalmente han estado enfrentados y se han ido alternando en el COAM [Reset y Activa]. Hemos dejado atrás esos enfrentamientos para proponer una candidatura juntos con la idea de hacer un colegio más fuerte para crear una institución que represente mejor a la profesión y llevarla al siglo XXI. El candidato a vicedecano es Ignacio Luengo.

En las últimas elecciones votó menos del 20%, ¿por qué?

Muchos arquitectos se conforman con estar colegiados y no participan en la vida del colegio. Me gustaría que votaran más.

¿Qué puede aportar el COAM al desarrollo de la ciudad?

La institución puede puede liderar el desarrollo de la ciudad. Puede proponer y ejecutar con un dinamismo que otras instituciones no pueden. Además, es bisagra entre las administraciones públicas, la universidad, las empresas, la sociedad y la profesión.

Eugenio Aguinaga, candidato de Renovación COAM, en su estudio de arquitectura. ÁLVARO GARCÍA

"Se cobra el doble en Francia que aquí por el mismo proyecto"

Eugenio Aguinaga - Renovación COAM

Eugenio Aguinaga es el más veterano de los tres candidatos: tiene 75 años, de los que ha pasado 50 como colegiado, y encabeza la opción Renovación COAM.

¿Cómo valora la gestión del COAM?

No quiero criticar la gestión anterior ni a los otros candidatos.

¿Cómo es su candidatura?

Distinta. Soy un arquitecto muy de a pie con 50 años de profesión, pero vinieron a pedirme que me presentara. Me he sentido responsable para decir que sí porque la profesión atraviesa momentos difíciles, y tengo mucho que devolver. Toda mi vida la he dedicado a la arquitectura y me siento profundamente arquitecto. Ante una llamada para capitanear una alternativa me he sentido obligado a decir que sí.

¿Cuáles son sus propuestas?

Lo primero que hay que hacer es poner los honorarios de los arquitectos a nivel europeo. España tiene grandísimos arquitectos pero paga muy mal la arquitectura: por el mismo proyecto cobro el doble en Francia que aquí. Este repercute en lo poco que cobran los arquitectos jóvenes. El COAM puede defender que haya honorarios mínimos. Lo segundo es lo mucho que tardan los ayuntamientos en dar licencias de obra; el de Madrid tarda año y medio. Vamos a ofrecer nuestra colaboración a los ayuntamientos y pedir cambiar la ley del suelo estatal para agilizarlo. La tercera medida es ser más exigente con los concursos de obra pública: no se pueden convocar dando menos de dos meses de plazo para entregarlo, no puede juzgar sobre ellos gente que no sepa de arquitectura y no se puede subastar la arquitectura: es imprescindible que el COAM fije los honorarios que se deben cobrar por un proyecto.

¿Y alguna otra medida?

Muchos arquitectos jóvenes que están desamparados ante la complejidad de un proyecto de arquitectura: licencia de actividad, estudio de detalle... En la Universidad no enseñan a tratar con esa burocracia. Por eso quiero que encuentren en el colegio apoyo y asesoramiento, orientación, defensa jurídica… dar más servicios a los arquitectos, sobre todo a los jóvenes. La gente joven está pidiendo a gritos que el colegio les atienda cuando tiene un problema.

¿A qué se debe la desafección con el colegio?

El colegio te cobra una cantidad por visar un proyecto y organizar conferencias. Se echan en falta servicios. La gente se desliga del colegio cuando el colegio se desliga de ellos.

Fernando Landecho, de la candidatura Nuevo COAM, en la sede del colegio. KIKE PARA

"No hemos tenido un colegio valiente para defender a los arquitectos"

Fernando Landecho - Nuevo COAM

Fernando Landecho, de 56 años (20 de ellos, colegiado), encabeza la candidatura Nuevo COAM, que pretende ser “rompedora”.

¿Cómo valora la gestión del COAM?

En los últimos 16 años se han alternado dos candidaturas que ahora se presentan unidas [Somos Coam]. La gestión no es positiva, como lo demuestra que vota menos del 20% de los colegiados, lo que indica una desafeccion. Hay compañeros que piensan que el colegio no es útil. No hemos tenido un colegio valiente que haya defendido a los arquitectos. En los años de la burbuja, en lugar de alertar del problema social que se iba a generar se construyó una nueva sede. También ha mantenido un tono bajo en temas de patrimonio, como Canalejas o el edificio España. Eso hace que no tenga reconocimiento social. Los arquitectos tenemos grandes problemas, no hay un visado único en España, perdemos competencias y honorarios. Hemos tenido un colegio poco activo, por eso nuestra candidatura se llama Nuevo COAM, porque queremos un cambio radical.

¿Cómo es su candidatura?

Rompedora. O el colegio cambia de rumbo o languidece. Es nuestro elemento de unión, la imagen ante la sociedad. Es la candidatura del arquitecto de a pie.

¿Cuál sería su primera medida?

Dirigirme a la sociedad para defender la arquitectura y del patrimonio, y exigir diálogo a las administraciones. Tenemos un problema con las licencias, que tardan un año en Madrid. Voy a ser un decano valiente que no me voy a callar nada. Y también les exigiremos a los arquitectos formación, integridad, respeto. Tenemos que ser un sector empresarial maduro y serio para que la sociedad nos respete. Si hay que conservar un edificio y eso tiene un coste, hay que atreverse a decirlo.

¿Y otras propuestas?

El colegio tiene que gestionarse mejor para que no haya retrasos en los visados. Y demandar el visado nacional como una posición lógica.

¿Qué puede aportar el COAM a la ciudad?

Mucho. Es una voz autorizada y especializada. Una de las medidas que queremos recuperar son las comisiones asesoras de patrimonio y de urbanismo, que sea una voz crítica potente que ayude a los partidos a proponer soluciones en vivienda, movilidad, rehabilitación, reequilibro norte-sur, accesibilidad…

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram