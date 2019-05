Sánchez clama para que Barcelona no sea capital del independentismo

“Que el independentismo no gane ni por la puerta de adelante, que es la de Ernest Maragall, ni por la de detrás, que es la de Ada Colau”. Jaume Collboni, el alcaldable socialista por Barcelona, remachó el clavo que ha estado martilleando toda la campaña de las elecciones municipales: que él representa la única garantía frente a un Ayuntamiento independentista. Una idea que fue subrayada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez: “Ellos son los que nos vetan siempre” . “Que quede claro”, añadió, “la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros queremos un hogar en el que quepamos todos, y ellos no”.

Con unas 1.800 personas en una de las plazas del recinto de la Fabra i Coats, el PSC reunió la apuesta socialista para el 26-M: Frans Timmermmans, el candidato socialista a las elecciones europeas; Josep Borrell, el cabeza de lista del PSOE a esos comicios; Jaume Collboni y Pedro Sánchez. Con un doble mensaje, el socialismo para frenar a la ultraderecha y el populismo en Europa, y el socialismo para poner una barrera a que Barcelona se convierta en el bastión del independentismo.

Insistieron. “Queremos que Barcelona vuelva a ser Barcelona, la ciudad que nos iluminó a todos, y no una ciudad subordinada a los independentistas”, afirmó Sánchez. No son de fiar, vino a decir el presidente en funciones: “Cuando presentamos los presupuestos más sociales de los últimos años, los vetaron. Luego vetaron a Iceta y lo hacen porque representamos lo que ellos no quieren: una Cataluña que quiere a España y una España que quiere a Cataluña. Nosotros queremos una sociedad que no divide, que no fracciona, que es inclusiva”.

Sánchez dijo que los socialistas son los únicos que tienen “un proyecto para todos, mientras que el resto solo tiene proyectos de supervivencia personal”. Llamó a la movilización hasta el último minuto, la misma que demandó Collboni, convencido de que tiene opciones y que es el único que representa la Barcelona “del progreso y no la del proceso”. El alcaldable hizo un llamamiento a los que hace cuatro años votaron a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau “les pido que vuelvan porque somos los únicos que garantizamos unas políticas de progreso al servicio de todos”.

Colau, durante el acto de campaña en la plaza de Catalunya Carles Ribas

También Colau celebró ayer el último gran acto de su campaña, en la plaza de Cataluña, con carpas que evocaban los días del 15M, como recordaron algunos los artistas que subieron al escenario (El Niño de la Hipoteca o Bob Pop), o el número dos de la lista de BComú, Joan Subirats.

Con encuestas que aseguran que Colau está recortando distancias con su principal rival, Ernest Maragall (ERC), la alcaldesa centró su mensaje en pedir “a la gente progresista de los barrios de la ciudad que concentre el voto porque Barcelona en comú sea la lista más votada. Es importante porque nos jugamos mucho, nos jugamos las políticas valientes y demostrar que sí hay alternativa”, clamó también con los posibles votantes del PSC en la mente.

Los comunes se juegan más que la alcaldía: está en jaque la única institución que gobiernan y la solidez y el futuro de su formación. Quizás por eso, y aunque en la última semana la campaña se ha polarizado entre Colau y Maragall, ayer ni mentó al republicano por su nombre. Optó asegurar que “entiende” que la derecha quiera echarla; “pero que quiera hacerlo la izquierda no lo entiendo, la izquierda que dice que quiere pactar con la derecha para echarnos, ¿qué izquierdas son estas?”. Se refería tanto a ERC que gobierna con Junts per Catalunya y a los socialistas que no se han cerrado a pactos con Ciudadanos.

Colau, que durante el mitin respondió a las protestas de un grupo de okupas y desahuciados, repasó su gestión y se emocionó al evocar sus orígenes de “mujer trabajadora que sabe lo que es no llegar a fin de mes, que se ha enfrentado a un corte de luz y sabe lo que es que te corten el teléfono”.