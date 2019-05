El otro debate: los líderes de juventudes de Madrid hablan sobre precariedad y vivienda

Tienen entre 23 y 30 años. Y no se libran de la precariedad laboral y de los problemas para emanciparse que sufren sus coetáneos en la región. En sus ratos libres se dedican a la política en el PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Más Madrid (Vox no quiso participar), pero tienen visiones muy distintas sobre cómo reducir los años que tardan los madrileños en salir de casa o cómo subirles el sueldo que llega a final de mes. Solo el responsable de los jóvenes de Ciudadanos en Madrid, Ismael Rastoll, ingeniero de Telecomunicaciones de 30 años, ha dejado de vivir con sus padres. También es el único, junto a José María Lorenzo, del PP, que recibe más de 900 euros al mes, el salario mínimo, por su trabajo. El resto, Javier Guardiola (PSOE), Felipe Gutiérrez (Unidas Podemos) y Arantza Escudero (Más Madrid) no se resignan a iniciar un proyecto de vida independiente y a hacer ruido en sus partidos que los mayores se pongan manos a la obra.

“Tengo que vivir con mis padres, porque el salario no me permite emanciparme”, cuenta Javier Guardiola, graduado en Administración de Empresas y Ciencias del Deporte de 26 años. Según el Consejo de la Juventud de España, en el segundo trimestre de 2016, solo el 21,1% de los jóvenes de 16 a 29 años de la Comunidad residía en una vivienda independiente (la tercera tasa de emancipación más elevada del país). Como Guardiola, de Aranjuez y secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, el resto ha dedicado tiempo a la búsqueda de piso en Madrid, “porque hay más opciones de empleo”, aunque de momento es infructuosa.

“Aún soy estudiante y no he podido emanciparme, pero tengo la alerta puesta en diferentes páginas inmobiliarias para encontrar algo asequible y no estoy teniendo suerte”, comenta Arantza Escudero, madrileña de 23 años y alumna de Ciencia Política en la Complutense. La representante de Más Madrid dice que es difícil compatibilizar con los estudios un empleo en el que gane más de 900 euros. Como ella, la mayor parte de la contratación efectuada a los jóvenes de la Comunidad de Madrid es temporal. “Con contratos precarios es imposible encontrar piso”, comenta Felipe Gutiérrez, 29 años, y miembro fuenlabreño de Unidas Podemos. Este joven, es el único que estaría dispuesto a irse a vivir a un local comercial, la moda auspiciada por la subida del precio de las casas que permite comprar un 30% más barato. “Espero, sobretodo, que tengamos condiciones dignas”, comenta Lorenzo.

El problema viene con las soluciones. Aunque todos ven con buenos ojos fortalecer la bolsa de vivienda pública con más casas, los miembros de Ciudadanos y PP creen que no se debe intervenir por completo el mercado del alquiler. “Solo se tienen que destinar otras partidas presupuestarias que favorezcan nuestra emancipación”, cuenta Lozano. Ciudadanos no cree que haya que regular el precio. Y, enseguida, se acuerda Felipe Gutiérrez, de Unidas Podemos, de la burbuja inmobiliaria: “No se puede dejar al mercado un bien de primera necesidad”.

Guardiola cree que se debe hacer una auditoría de vivienda vacía para bajar el precio: “Hay que ponerla a disposición de la gente para aumentar esa oferta de vivienda”. Arantza Escudero apuesta por pinchar la burbuja del alquiler. “Estamos asustados por lo que va a ser de nuestra vida; hemos crecido en un contexto de crisis y creemos que, además de apostar por más vivienda pública, hay que regular los precios”. Todos asumen que tienen el futuro complicado, pero cada uno confía en sus partidos para arreglarlo.

