Monasterio pide cerrar Telemadrid y aumentar las subvenciones a los toros

Debate electoral de los candidatos a la Comunidad de Madrid, organizado por EL PAÍS y la Cadena SER, en el COAM. CARLOS ROSILLO / VÍDEO EPV

Una de las polémicas en el debate organizado por EL PAÍS y la Cadena SER con los cinco candidatos a la Comunidad de Madrid — el PP no declinó asistir al debate— ha sido referida a la televisión pública. Uno de los moderadores, el periodista de Cadena SER Javier Casal, le ha lanzado una pregunta a Rocío Monasterio, candidata de Vox al Gobierno regional: "Si usted fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿privatizaría o cerraría Telemadrid?". La respuesta ha sido clara: "La auditaría y creo que la tendríamos que cerrar".

Según la candidata del partido ultraderechista, "no puede ser que nos cueste a todos los madrileños 80 millones que no tenemos y que queremos dedicar a la sanidad pública, a la educación pública. Todo aquello que no sea una gestión eficaz de cada euro público de los madrileños hay que tener un respeto brutal". Casal ha repreguntado, "¿Y mantendría las ayudas a las actividades taurinas?". Monasterio ha respondido: "No solo las mantendría, sino que protegería los toros, porque son parte de nuestra identidad, nuestra cultura. Tenemos que protegerlos frente a aquellos que tienen un discurso animalista, ahí incluyo a Ciudadanos, y que quieren acabar con los toros".

La campaña, en podcast y newsletter EL PAÍS Madrid ha preparado un seguimiento de la campaña electoral en varios formatos y plataformas: el podcast de campaña Menuda Papeleta, una newsletter diaria (registrate aquí para recibirla cada mañana hasta el día 27 de mayo) y, si usas Telegram, este canal para seguir la actualidad política del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Desde la cadena pública no han hecho ningún comunicado, pero su director José Pablo López remarca que la cadena pública cuesta "0,92 céntimos de euro al mes, el coste más bajo de una cadena pública en España y de los más bajos de Europa". "Los medios públicos son actualmente más necesarios que nunca", dice López, que desde su llegada a la cadena, tras años de descrédito, apostó por "contar lo que pasa en la capital y en el resto de municipios de Madrid". "Actualmente, ofrecemos casi doce horas de emisión en directo cada día", continúa el director.

En el debate, el resto de candidatos ha mantenido una postura diferente. Íñigo Errejón ha señalado que mantendría la financiación a la televisión pública madrileña: "Quiero que tengamos medios públicos porque los ciudadanos tienen derecho a la información". Después, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha señalado: "Estoy de acuerdo en que hay que eliminar chiringuitos: como el chiringuito en el que estaba su líder político, Santiago Abascal [Vox], que ya está cerrado". Monasterio le ha afeado que mentía: "No lo cerraron ustedes, lo cerró el propio Santiago Abascal en 2014".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram