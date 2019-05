“Es posible que Ciudadanos haga el ‘sorpasso’ al PP en el Ayuntamiento”

El ingeniero y catedrático de Montes, Santiago Saura (Oviedo, 44 años) va a cobrar mayor protagonismo en la última semana de la campaña electoral a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. El número dos de la candidatura de Ciudadanos tomará el relevo a la primera espada, Begoña Villacís, tras haber dado a luz el pasado viernes a su tercera hija, Inés. Saura, que tiene la plaza en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha dejado temporalmente su trabajo en el norte de Italia por cuenta de la Comisión Europea. "Ser ahora más visible no me da miedo. Se trata de salir de la zona de confort. Me apetece y lo veo como un reto", explica para EL PAÍS.

Saura se afilió a Ciudadanos en 2006 cuando trabajaba en la Universidad de Lleida. "Vi que era un proyecto de centro reformista del que no había nada similar en España y que conjugaba todos los elementos que yo buscaba", reconoce dentro de un despacho del grupo municipal de Ciudadanos. Nunca ha ejercido un cargo dentro del partido: "Hasta ahora solo he sido militante de base".

El número dos de Begoña Villacís cree que es posible el sorpasso al PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, sobre todo, tras ver los resultados de las pasadas elecciones generales. Pese a ello, no le gusta caer en el triunfalismo y prefiere que el electorado se movilice el próximo domingo 26 de mayo: "Es imprescindible el mayor número de apoyos para que se pueda superar a los populares"

Afirma que los resultados que ellos manejan son ligeramente mejores a los que les dan las encuestas publicadas hasta el momento. "Tenemos un equipo muy bueno y en medio ambiente vamos a presentar un programa puntero, como es la creación de un anillo en toda la ciudad, que hemos llamado la M-35 verde. Es posible hacerlo y los ciudadanos lo van a agradecer", afirma Saura. "Es necesario un cambio de gobierno y acabar con el sectarismo del equipo de Manuela Carmena", resume con tono pausado.

"Llevo más de 20 años trabajando en Madrid y conozco muy bien la ciudad. Lo importante es acabar con los desequilibrios territoriales que sufren algunos barrios y la inacción en algunos temas, como la limpieza de Madrid. Hay que acabar con esos contratos tan grandes, que no permiten mucho margen de acción, y apostar por otros más pequeños y con más recursos de forma que estén coordinados en determinados territorios", mantiene el número dos de Ciudadanos. "El equipo de gobierno de Carmena, por ejemplo, afirmó que iba a hacer 12 aparcamientos disuasorios y no ha construido ninguno. Hay que revertir esa inacción y ofrecer estacionamiento gratuito si se usa el transporte público. Todos los días entran en Madrid un millón de coches", añade.

Apasionado de la naturaleza

Saura está casado y tiene tres hijos (dos niñas y un varón). Ahora están en Italia, pero en cuanto termine el curso escolar regresarán a Madrid. Aficionado a deportes como el atletismo, el fútbol y la bici, le apasiona la naturaleza. El número dos es especialista en gestión forestal, infraestructuras verdes y ecología del paisaje, entre otras disciplinas. De ahí que su concejalía, en caso de gobernar, sea la de Medio Ambiente. Una de sus apuestas pasa por elaborar estudios detallados de las grandes áreas verdes de la ciudad, como la Casa de Campo, de forma que los madrileños puedan "sacarle más provecho". "En el Retiro, no basta con tener un protocolo de cierre, sobre todo tras los hechos tan graves que se han producido. Es necesario cuidarlo en su conjunto, con la renovación de las aceras, de los espacios verdes, de forma que se coordinen todas las actuaciones. Apostamos por una actuación eficiente", concluye.

El número dos cree que no le tocará participar en debate organizado por Telemadrid entre candidatos al Ayuntamiento el próximo jueves. Su cabeza de lista, Begoña Villacís, ya ha adelantado que tiene previsto acudir ella.

