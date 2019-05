Unas elecciones de bloques en el Corredor del Henares

De la estación de Chamartín a Alcalá en cinco minutos. La presidenta regional Esperanza Aguirre lanzó en 2008 la idea de un tren-bala para facilitar la movilidad de las 650.000 personas que viven en el Corredor del Henares, una zona industrial al sureste de la Comunidad formada por 32 municipios. Una década más tarde no hay rastro de aquella promesa y las incidencias han mermado la red de Cercanías. La línea de metro hasta Coslada y San Fernando, inaugurada a finales de 2007, tampoco está mejor: acumula media docena de cierres por filtraciones.

Las comunicaciones son vitales para esta comarca. No solo para sus vecinos, también para los miles de trabajadores que llegan hasta sus polígonos industriales, con una ubicación estratégica envidiable. Numerosas empresas logísticas se han asentado en la zona en los últimos años y la intención política es que sigan haciéndolo. Por eso, aunque Fomento prometió el año pasado un plan de choque para Cercanías, en febrero los alcaldes solicitaron “medidas urgentes”. La oportunidad laboral arrastró a miles de personas hasta el Corredor. Hoy, una de cada cinco son extranjeras, lo que sirvió de caldo de cultivo para la ultraderecha, con representación en cuatro municipios.

El primer concejal que consiguió España 2000 fue en Alcalá de Henares, la principal urbe de la zona, hace ocho años. Ahora, la irrupción de Vox puede despojar del poder a la izquierda, que en 2015 recuperó la ciudad tras 12 años. El PP ganó las elecciones, pero un pacto entre PSOE, Somos Alcalá e IU facilitó la investidura del socialista Javier Rodríguez Palacios. Cuando llegó, el Ayuntamiento adeudaba casi 300 millones de euros. En este mandado se ha rebajado hasta los 127, se han rehabilitado los barrios y peatonalizado el centro histórico. No obstante, el PP sostiene que ha sido una “legislatura gris” porque no se ha aprobado un PGOU para disponer de suelo industrial y “la ciudad está más sucia”.

Renovación del PP

Quienes sí han barrido han sido los populares, que han renovado el 95% de su candidatura. “Génova hizo una purga. Judith Piquet es la candidata del exalcalde Bartolomé González, que cierra su lista”, admite un militante descontento. En Alcalá se presentan 10 candidaturas, tres menos que en los comicios anteriores. La contienda no es solo entre partidos, si no entre bloques. Para gobernar harán falta pactos. Vox espera entrar en el gobierno. Ciudadanos, que aspira a obtener la alcaldía, no aclara si aceptará la exigencia. Lo que es inevitable será abordar la situación del vertedero, a punto de colmatar. Una triquiñuela de la Comunidad prorrogó la vida útil hasta septiembre.

En Torrejón de Ardoz, feudo tradicional de la izquierda, gobierna el PP desde 2007. En los pasados comicios obtuvo mayoría absoluta y eso le allanó el camino para ampliar las infraestructuras de la ciudad, iniciar las obras de un nuevo polígono industrial y crear un centro de formación para las profesiones más demandadas en la zona. El candidato socialista, Javier Castillo, disiente: “El PP ha vivido de las rentas. Cuando llegó al poder hizo un lavado de cara a la ciudad, pero se gastaron 300 millones y Hacienda nos tuvo que rescatar con 100 millones, que comenzaremos a pagar el año que viene”. A los comicios se presentan 10 formaciones, dos más que hace cuatro años. Las políticas de bloques serán también imprescindibles.

Los vecinos de Coslada elegirán entre 12 candidaturas. Hace cuatro años venció el PP, pero un pacto de izquierdas llevó al poder al PSOE, que ha gobernado con seis concejales de 25 posibles. Ángel Viveros repite al frente de la candidatura avalado, dicen desde su partido, por la mayor inversión de la historia y haber reducido un 35% la deuda. Además, ha desbloqueado el desarrollo del Jarama, que permitirá construir 1.500 viviendas sociales. Para Francisco Becerra, candidato del PP, ha sido “un gobierno corto de integrantes y de ideas” que “ha provocado una parálisis en la ciudad que han aprovechado nuestros vecinos”. Virginia Robles, número dos de Podemos, también cree que se ha perdido la oportunidad de transformar la ciudad.

En San Fernando, el proceso judicial de la plaza de España centrará los próximos cuatro años. El Ayuntamiento (gobernado entonces por IU) se embarcó en 2008 en su remodelación y aportó el espacio público. La empresa encargada quebró y el municipio se quedó sin plaza. El PP ganó las pasadas elecciones, pero IU y PSOE apoyaron la investidura de Catalina Rodríguez, de San Fernando de Henares Sí Puede, ahora candidata de Más Madrid. “Ha sido un mandato caótico. La izquierda la dejó sola y además la obstaculizó”, reconoce Alejandra Serrano, candidata del PP. Su antiguo compañero de lista en 2015, Alberto Hontecillas, es ahora el candidato de Ciudadanos. Javier Corpa, cabeza de lista del PSOE, sostiene que la legislatura ha estado caracterizada por “la inacción”. Sin embargo, la formación de Rodríguez afirma que, entre otros logros, han liquidado 60 millones de deuda y aumentado el gasto social por habitante un 12%.

Meco ‘apunta’ al cambio El PP de Meco, partido que gobierna la localidad desde 2003, cayó hasta la quinta posición en las pasadas elecciones generales. Ciudadanos, que en las últimas municipales obtuvo un concejal de 17 posibles, se convirtió en la fuerza más votada. El PSOE fue segunda, a 79 papeletas de diferencia. “Afrontamos la campaña con un subidón”, reconoce Ricardo Expósito, candidato socialista. En su opinión, los resultados apuntan al cambio. E insiste: “El pueblo está muy enfadado porque el Tribunal Supremo nos ha obligado a pagar cuatro millones por una expropiación”. Sin embargo, los populares creen que los resultados no son extrapolables. “La gente nos trasmite su confianza porque hemos conseguido darle vida al pueblo y que Meco deje de ser una ciudad dormitorio”, garantiza Laura Martín, número cuatro en la candidatura del PP.

