Activistas antidesahucios hacen un escrache a Carmena

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sufrido un escrache de activistas antidesahucios en un acto este jueves por la mañana. "¡No toleramos ni un desahucio más!", han gritado los manifestantes, interrumpiendo un desayuno de la candidata de Más Madrid en Moratalaz. Antes de comenzar el acto, Carmena había condenado el escrache que sufrió la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, en la pradera de San Isidro. "Condenamos todo tipo de escraches. Nosotros apostamos por el diálogo. En democracia tenemos los cauces necesarios para sentarnos y hablar de los problemas y ver la mejor forma de solucionarlos", ha manifestado también el aspirante socialista a la alcaldía, Pepu Hernández.

Infórmate al minuto de las elecciones EL PAÍS Madrid ha preparado un seguimiento de la campaña electoral en varios formatos y plataformas: el podcast de campaña Menuda Papeleta, una newsletter diaria (registrate aquí para recibirla cada mañana hasta el día 27 de mayo) y, si usas Telegram, este canal para seguir la actualidad política del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Con una pancarta en la que se leía "Carmena es cómplice de los desahucios", los activistas han intentado reventar el acto de la alcaldesa. La candidata se ha acercado a los manifestantes y les ha pedido "un poco de silencio y de escucha". "Vosotros sabéis que yo he hablado con vosotros y con vuestros representantes muchas veces y sé que estáis disconformes con muchas cosas que ha hecho este Gobierno. Muy bien, seguiremos hablando, seguiremos escuchando vuestras protestas", les ha trasladado. "Pero yo os voy a pedir ahora que todos, como buenos demócratas, una vez que hemos oído vuestra protestas...".

Los activistas no han dejado de hacer sonar sus silbidos y le han espetado a la alcaldesa: "No queremos palabras vacías"; "¿Por qué dices que los bancos no son culpables?". "Lo que os pido es que nos dejéis concluir el acto", ha insistido Carmena, que les ha emplazado a una reunión. Después, ha compartido una reflexión en Twitter sobre la importancia de la escucha y de "nunca callar a otros" en democracia.

Democracia es hablar, es ser responsable con lo que se hace en política, dar la cara, ser honestos. Siempre estar dispuestos a escuchar. Nunca callar a otros. Madrid es una ciudad de convivencia. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 16 de mayo de 2019

Condena al escrache a Villacís

Este miércoles un grupo de activistas por el derecho a la vivienda se dio cita también en la pradera de San Isidro para hacer sendos escraches al PP y a Ciudadanos, a quienes afean que no apoyasen una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. Villacís, embarazada de nueve meses y con su parto programado para este viernes, se vio rodeada de quienes protestaban.

Las condenas al acoso que sufrió la candidata se han sucedido desde entonces. Carmena y Pepu Hernández se han sumado esta mañana a la lista de políticos que ya habían manifestado su apoyo a Villacís. "Es absolutamente inaceptable", ha trasladado la alcaldesa. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, lo ha descrito como "inoportuno, innecesario y peligroso" por su estado. Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, ha mostrado su "total solidaridad" tanto con Villacís como con Carmena.

"Ni ayer ni hoy era 'libertad de expresión', es acoso e intimidación. Lo sufra quien lo sufra. En la sociedad en la que yo creo no tiene cabida la violencia", ha tuiteado Villacís, que esta mañana ha afeado a Carmena la reacción tardía de la alcaldesa al escrache que sufrió ella.

Ni ayer ni hoy era "libertad de expresión", es acoso e intimidación. Lo sufra quien lo sufra.



En la sociedad en la que yo creo no tiene cabida la violencia 👇🏻 pic.twitter.com/imvjSzEGY7 — Begoña Villacís (@begonavillacis) 16 de mayo de 2019

PAH Madrid se desvincula de las protestas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid se ha desvinculado de las protestas de los activistas. Desde 2016, sus integrantes mantienen un enfrentamiento a raíz de que no se pusieran de acuerdo de cómo encarar las protestas con los nuevos gobiernos en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, entre otras cuestiones, informa Europa press. Esto provocó que algunos de ellos fueran "expulsados" aunque mantienen protestando bajo el mismo nombre. La parte del colectivo que mantiene el nombre oficial PAH Madrid ha asegurado que ellos no han "convocado ni participado en los actos".

La Coordinadora de Vivienda de Madrid, que también se presenta como la PAH, es quien ha reivindicado las acciones de las últimas horas. En un comunicado asegura que "la señora Begoña Villacís, por razones que sin duda son perfectamente legítimas, ha decidido ampliar su presencia en la campaña electoral, y por lo tanto su exposición pública, hasta el último día de su embarazo. Dicha exposición pública supone, naturalmente, exponerse también a que sea increpada por las posiciones de su partido, igual que lo son otros candidatos políticos".

En el mismo texto rechazan "la hipocresía" de Ciudadanos y subrayan que, en Madrid, "se han desahuciado centenares de familias entre las que, naturalmente, se incluyen mujeres embarazadas así como menores de todas las edades".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram