Ex menores tutelados acusan a PP, ERC y PSC de utilización electoral

La Asociación Exmenas —integrada por jóvenes que cuando llegaron a España eran menores y no vinieron acompañados por adultos— denunciaron ayer que alcaldables de ERC, PSC y PP han roto el acuerdo de no utilizar a los menores migrantes tutelados con réditos electorales.

Seis miembros de la asociación señalaron que la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez (PSC), realizó esta semana un discurso “racista e insensible” para oponerse a la instalación de un centro de menores en la ciudad. La entidad criticó que el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, también ha pronunciado “discursos populistas” en contra de los candidatos.

Ernest Maragall (ERC), se dejó grabar y fotografiar el pasado sábado jugando a fútbol junto a jóvenes de centros de inmigrantes. La Asociación de Exmenas critica que el republicano “sólo buscaba la fotografía”.

Tras los incidentes ocurridos Rubí y los asaltos a centros de menores de Castelldefels y Canet de Mar (Barcelona), los ex menores tutelados se han ofrecido a dialogar con los ayuntamientos y los vecinos para intentar encontrar soluciones. También señalaron la necesidad de conversar con estos menores y conocer su situación: “¿Por qué hablan de nosotros y no con nosotros? Nadie deja a su familia y su hogar sin un motivo”, dijo una de las jóvenes de la asociación. La entidad recordó que el 82% de los menores que viven en centros de acogida no ha cometido ningún delito.