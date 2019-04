La Comunidad abrirá un centro específico para menores extranjeros no acompañados problemáticos

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un nuevo centro de acogimiento residencial con capacidad para 26 menores extranjeros no acompañados (MENAS), que "presenten dificultades de adaptación social, así como problemas de adicciones", ha informado la Consejería de Políticas Sociales. Este nuevo recurso está dirigido a menores con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), y con medida de protección de tutela, atendidos con cargo a la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad. El Centro estará gestionado por una entidad especializada en la intervención con menores con problemas de conducta. Su presupuesto será de 1,7 millones de euros anuales y su puesta en funcionamiento "sería inminente".

"Las dificultades de integración de estos chicos están relacionadas con el consumo de inhalantes [pegamento], fundamentalmente", explica a este diario una fuente conocedora del proyecto, que cuenta con el apoyo de los sindicatos. "Son politoxicómanos en el sentido de que consumen lo que esté a su alcance, que es poco", añade. "Una opción es mirar hacia otro lado, ser cómplices del deterioro. Otra, más arriesgada, es hacer una intervención, un stop and go. Parar al chico e intentar hacer una recuperación personal. Buscar al ser humano que está ahí, desorientado, y en un proceso tremendo", describe. Y añade: "Estos son chicos con una biografía complicada. Es necesaria una intervención para recuperarles. Y hay que hacerla en las mejores condiciones. Con los más desorientados hay que crear vínculos afectivos, por lo que se necesitan mediadores culturales. Sin ese vínculo no hacemos nada. Se trata de hacer una integración desde la cultura".

Cataluña ya cuenta con un centro de parecidas características, aunque en este caso íntegramente público y gestionado por la Administración.

Desde el Gobierno regional entienden que con este nuevo equipamiento, que se creará en los alrededores de San Fernando de Henares, se daría cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos con los sindicatos y reivindicado por los trabajadores del centro de MENAS de Hortaleza "de poner en marcha un dispositivo específico para tener una intervención personalizada con menores no acompañados con problemas de conducta".

Según los últimos datos disponibles, el número de menores migrantes que llegan solos a Madrid ha aumentado, durante el año 2018, un 62,77 por ciento con respecto al año anterior. Además, desde la Comunidad destacan que mientras la media mensual de menores extranjeros no acompañados que llegaban en el 2017 se situaba en 82, durante el año 2018 la media ha estado en torno a 131 menores al mes (1.577 menores en el año 2018).

En ese contexto, y como adelantó EL PAÍS, han comenzado las negociaciones con Marruecos para repatriar a un grupo de menores no acompañados y reagruparlos con sus familias. La repatriación no es un proceso fácil y en el Gobierno se asume que esta será una medida principalmente simbólica que no resolverá los conflictos y el hacinamiento en algunos centros de acogida.

