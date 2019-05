La policía busca a una joven desaparecida desde el pasado 9 de mayo

La Policía Nacional busca a Martha Osaro, una joven irlandesa de 26 años que desapareció el pasado 9 de mayo junto con su hermana gemela cuando iban por el barrio de La Latina, en Madrid. Mary, la gemela, ya ha sido localizada, según un vídeo difundido en Facebook por la hermana mayor, pero se encuentra "traumatizada", aunque en buen estado de salud. Los allegados no han querido dar más detalles de dónde ni cómo fue localizada Mary.

Las hermanas salieron la noche del 9 de mayo por La Latina para celebrar sus cumpleaños. Allí fue la última que se la vio juntas. La hermana mayor decidió denunciar lo ocurrido a la una de la tarde del sábado en la comisaría de la Policía Nacional del distrito madrileño de Tetuán. Los agentes de Policía Judicial de esta comisaría iniciaron las investigaciones para localizar a las hermanas, que son de origen irlandés.

A las pocas horas apareció Mary, que no ha sufrido ningún tipo de agresiones, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Fue localizada en un centro hospitalario, aunque no han precisado en cuál. Eso sí, según narra su hermana mayor Jennifer en el vídeo, se encuentra traumatizada y no ha querido dar más detalles. Deja todo en manos de los investigadores.

"No puedo decir cómo ni dónde la he encontrado, sólo puedo decir que está muy traumatizada. Ahora mismo no confío en nadie. Habrá quién sabe más sobre el paradero de Martha, pero lo oculta. Estamos muy preocupados por ella", afirma en las imágenes Jennifer, que también pide a sus seguidores que recen por encontrarla.

Las gemelas tienen 26 años, son de complexión delgada, miden 1,75 centímetro, tienen la tez mulata, ojos oscuros y pelo largo moreno y ondulado. La Policía Nacional trabaja en colaboración con la Interpol en este asunto. Portales especializados en este tipo de casos como Sos Desaparecidos y las redes sociales han difundido las imágenes de las jóvenes.

