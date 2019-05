Un fiestón nostálgico

La Plaza Mayor estaba abarrotada de melómanos de todas las edades: LOS40 Classic les había convocado a su fiesta. Acudieron más de 8.000 personas. La emisora de música reunió en este "concierto rebobinando", celebrado el 13 de mayo, a bandas y músicos emblemáticos que han liderado con sus canciones la lista de LOS40 principales a lo largo de su más de medio siglo de historia, una cita enmarcada dentro del programa de las fiestas de San Isidro 2019. "LOS40 Classic es la emisora de los nostálgicos, de aquellos que quizás no conectan con otras emisoras y que siguen queriendo escuchar aquellos temas que marcaron etapas de su vida", explicaba antes del concierto el presentador Guillem Caballé. "Esta fiesta es para vosotros y espero que esta emisora siga siendo la que elijáis" , dijo ante el público.

Sonaron los primeros acordes de Don't stop me now que hicieron enloquecer al público, de Queen, pero no era la banda británica quien estaba sobre el escenario, sino "otras reinas", Queens of Queen, o lo que es lo mismo, Travis Birs, Kuve y Alba Messa. Las tres cantantes rindieron homenaje en clave femenina al grupo de rock liderado por Freddy Mercury. "Estas canciones no deben morir por muy antiguas que sean, y quién mejor que estas jóvenes promesas de la música para este tributo a Queen", decía Caballé.

Ane y María, de 16 años, se encontraban entre el público. "Conocemos a estos grupos por nuestros padres, nos lo ponían de pequeñas y ahora también lo escuchamos en el coche".

"Nos propusieron hacer este tributo a Queen, y aunque era un reto por la magnitud del grupazo que eran, nos lanzamos a ello", contaba la cantante madrileña Travis Birds. "Queen ha vuelto a coger mucha fuerza en los últimos dos años, es importante que sus canciones vuelvan a ser lo que fueron y qué mejor que escucharse de voces femeninas", dice Maryan Frutos, líder de Kuve.

Fue un concierto con sus pausas, pero sin descanso. Entre grupo y grupo, LOS40 Classic quiso sorprender al público asistente con uno de los pinchadiscos más recordados por varias generaciones: Dj Nano. "Vamos a pinchar unos temitas, Madrid, para que no decaiga la fiesta" decía el dj tras colocarse a los platos.

La claridad del día no había abandonado todavía la plaza Mayor, cuando subieron al escenario Pistones. Formada en Madrid a principio de los años ochenta, la banda –integrada en un inicio por Ricardo Chirinos, Fran López, Juan Luis Ambite y Ramón López– llegó a ser número uno de LOS40 con la canción El Pistolero (incluida en el álbum Persecución, de 1983) y que, por supuesto, tocaron ayer para deleite de sus fans.

Pistones, cuyo nombre procede de la fusión de Sex Pistols y Ramones, se disolvió una década más tarde de su creación, en 1982, y tras siete discos publicados. En 2016, Chirinos y Ambite decidieron revivir a los Pistones y volvieron a la carretera en una gira que ayer les trajo a Madrid, aunque también se les podrá ver en La Riviera el 22 de junio.

"Soy fan de la banda desde el principio", decía Enrique, de 55 años, "me alegré mucho cuando se reunieron otra vez, y todavía no había podido verles, por eso he venido hoy".

Todavía quedaban dos bandas más: Mikel Erentxun y Tequila. El primero lo hizo alrededor de las once. El cantante donostiarra –que comenzó su andadura musical en 1982 con el grupo Duncan Dhu– puede presumir de ser uno de los que más veces ha conseguido auparse al número de la lista de LOS40, hasta 14 veces a lo largo de su carrera. "Fíjate qué paradoja que Cien Gaviotas, nuestra canción más famosa, nunca llegó a ser número uno. El primero fue otra canción de ese disco, No puedo evitar pensar en ti", contaba el cantante, que el pasado viernes presentó su último disco, El último vuelo del hombre bala. Ayer tocó tres nuevos temas ante el público madrileño y hoy estará firmando discos en FNAC Callao. "Madrid siempre es un lugar muy bonito donde tocar para mí, y más en la plaza Mayor, en la que no había tocado nunca", añadía.

"Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo, vamos a tocar un rock and roll a la plaza mayor...". Y para cerrar la fiesta, Tequila saltó al escenario, su último concierto que darán en la capital y en el no podía faltar este himno. Alejo Stivel y Ariet Rot, que se volvieron a unir el año pasado para hacer una gira de despedida, publicaron cuatro álbumes entre 1978 y 1982, convirtiéndose en grupo fundamental del rock español. "En diciembre acabamos la gira, pero ¿quién sabe? Igual Madrid nos vuelve a llamar", decía Stivel. Y para despedirse, otra emblemática canción: Salta. La plaza Mayor saltó.

