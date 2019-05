Las municipales ahondan la división del independentismo

Clara Julià

En lo que va de campaña electoral, la número dos de JxCat a la alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, ha lanzado varios dardos criticando la edad de su contrincante, Ernest Maragall. “Necesitamos una ciudad que sepa hacia dónde ir, y eso no pasa por el señor Maragall, que habla más de las olimpiadas del 92 que del siglo XXI”, ha dicho este domingo. Antes, también había asegurado que a Maragall le falta energía y había recordado el año en que empezó a trabajar en el Ayuntamiento, en 1965: “No es que yo no hubiese nacido, es que mis padres ni se habían casado”. Maragall pidió no entrar en lo personal y, si quedaba alguna duda sobre su energía, se puso a dar toques a un balón en un acto electoral el sábado.