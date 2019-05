La CUP vuelve a plantearse un referéndum para solucionar el conflicto

La CUP cambia de estrategia y ha decidido plantearse la celebración de un nuevo referéndum independentista como una vía de solución al conflicto catalán. Pero se trataría de una convocatoria que no busca tener el apoyo del Estado, sino de parte de la comunidad internacional. Hasta ahora, la formación anticapitalista había defendido que el referéndum del 1 de octubre era válido y que su resultado era el que debía marca la acción política del Govern.

La posibilidad de celebrar un nuevo referéndum es una de las propuestas que la CUP ha empezado a debatir de forma interna, según ha avanzado el diario Ara. El diputado de los anticapitalistas, Carles Riera, ha apuntado que la asamblea nacional del partido que se celebrará en julio deberá aprobar o no dicha propuesta. En dicho encuentro, la CUP debe fijar su estrategia y hoja de ruta que consideran adecuada para lograr la independencia, una de las cuales sería una nueva consulta. “Una de las soluciones sería un referéndum avalado por una parte suficiente de la comunidad internacional, ante el cual el Estado no tenga más opción que aceptar”, ha asegurado Riera en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Asimismo, el diputado ha abundado que la CUP pone el foco en “la desobediencia, la unilateralidad y la movilización permanente”, pero especialmente “en la suma de la desobediencia civil y la desobediencia institucional”. Según Riera, esto último es más importante que el hecho de que el independentismo logre más del 50% de los votos en el Parlament. Y ello, asumiendo el riesgo de que se produzcan intervenciones violentas por parte de las fuerzas del Estado. “La autodeterminación y la independencia no la conseguiremos con un diálogo y negociación con el Estado, la lograremos soportando las negativas y las represiones del Estado”, ha añadido Riera.

El diputado de la CUP también ha cargado contra el resto de fuerzas soberanistas -Junts per Catalunya y ERC- y del Govern, a los que acusa de no hacer nada para lograr la independencia. “Desde que Puigdemont retiró la declaración de independencia hasta hoy no hemos visto ningún gesto de soberanía real”, ha criticado el diputado, que ha instado a la Generalitat a realizar políticas activas en favor de la secesión. “El Govern debe gobernar creando soberanías, haciendo leyes que, les guste o no al Estado, nos permita avanzar y reapropiarnos de los recursos del país”.

En clave electoral, Riera ha hecho un llamamiento para que los partidos independentistas ganen músculo en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Aunque si no lo consiguieran, Riera no lo ve como obstáculo para tirar adelante la independencia. “[En 2017] no teníamos más del 50% y conseguimos el referéndum del 1 de octubre. Entonces se dieron las condiciones para la ruptura del Estado, pero el Govern de entonces decidió tirar atrás”, ha lamentado.