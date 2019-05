Almeida reivindica al presentar su lista que el PP ganó el 28-A al resto de partidos de derecha en Madrid

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este miércoles la lista con la que concurrirá a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, en las que espera obtener la confianza mayoritaria de los madrileños al haber sido el partido que "ganó elecciones" en la capital en el espectro de centro derecha en las elecciones generales de este pasado domingo.

"Los madrileños van a respaldar esta candidatura como ya lo hicieron, pues fue el PP quien ganó las elecciones en el ámbito de centro derecha y repetiremos esa victoria", ha afirmado Almeida desde Madrid Río flanqueado por los miembros que lo acompañan en la lista.

En las elecciones generales del domingo, PSOE ganó en la capital, y el PP quedó en segunda posición con el 20,92% de los votos, con mejores resultados que los obtenidos por los populares en la Comunidad, a los que adelantó Cs situándose como segunda fuerza.

Almeida ha indicado que "es cierto que en la Comunidad, Ciudadanos es segunda fuerza", pero él ha aconsejado a la formación de Albert Rivera "no echar las campanas al vuelo" pues "no ha recogido el grueso de votantes del PP". "En un momento en el que el PP ha sufrido un retroceso más que evidente, ellos, que se consideran la principal alternativa del centro derecha, no han recogido los votos mayoritarios de votantes que se han ido del PP, y en unas elecciones que son diferentes a las autonómicas", ha lanzado.

Su equipo

"Experimentado, renovado, con ilusión y futuro" han sido algunos de los calificativos con los que Almeida ha descrito su lista, que cierra de forma simbólica el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, en quien "singulariza" el espíritu de la lista.

De él ha puesto en valor que "fue el primer alcalde del PP en Madrid, que puso en marcha su modernización, fue el alcalde que demostró que se podía ganar a la izquierda en Madrid cuando decía que Madrid ni crece ni crecerá; el alcalde que puso las bases de la sensatez y el sentido común". "Encarna lo mejor del PP", ha apostillado, y es que con esta lista, el PP aspira a gestionar la ciudad de Madrid, sin "adoctrinar".

El acto de presentación de su candidatura ha tenido lugar en Madrid Río, símbolo de la gestión de los populares en la capital. "Donde hoy estamos, hace 18 años había coches, circulaba un millón y medio de coches y hoy hay zonas verdes", ha expuesto, para poner de relieve la "capacidad de transformación de las políticas del PP".

Entre los 25 primeros puestos de su lista figuran 15 mujeres, proporción máxima que permite la ley. Además, la mitad de los componentes de la misma son menores de 45 años. Junto a la número 2, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, han estado asimismo presentes la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, que va de cinco, o los diez ediles del Grupo que repiten. Así, los concejales Paloma García Romero, Almudena Maíllo y Álvaro González ocuparán los puestos 7, 8 y 9 de la lista.

La número tres es la jefa de campaña de Almeida y edil portavoz de Seguridad, Inmaculada Sanz; el exedil y consejero delegado de Metro, Borja Carabante es el cuarto. El número diez es Cayetana Hernández de la Riva, proveniente del Senado.

También repiten en la lista los concejales Isabel Rosell, que esta legislatura ha ejercido como portavoz de Cultura, e irá en el puesto 16, y Orlando Chacón, que ocupará el 17. Isabel Martínez-Cubells, como el 19; Beatriz Elorriaga, en el puesto 20, y Ana Román, en el 21. El edil José Luis Moreno va en el puesto 24.

Por su parte, los asesores municipales Sonia Cea y José Fernández Sánchez ocuparán, respectivamente, los puestos 11 y 12. El puesto 22 será para el también asesor Carlos Segura y mismo cargo ocupa Ignacio Pezuela, número 18.

Además, la asesora en la Asamblea de Madrid Loreto Sordo será el número 14 en la lista, mientras que Javier Ramírez, de PP de Retiro, ostentará el puesto 15. Entra también en lista, puesto 13, la viceconsejera de Presidencia Blanca Pinedo Texidor.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram