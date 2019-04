El Ayuntamiento critica “la actuación vergonzosa de Metro” en el cierre de la línea 2

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, critica “la actuación vergonzosa de Metro” en el cierre de la línea 2, que se prolonga ya durante más de tres meses. “No han dado ninguna explicación de la catastrófica gestión de la obra”, añade. El Consistorio cifra en un millón de euros el coste del servicio alternativo de autobuses, que paga la constructora OHL. Fuentes de Metro señalan que se está reforzando el túnel con hormigón y se están cambiando las traviesas de las vías, mientras los sindicatos denuncian la opacidad de las obras.

El corte de la línea 2 de metro se produjo el pasado 25 de enero por un incidente en los trabajos del Centro Canalejas, un complejo de lujo con hotel y apartamentos que ha cambiado la fisonomía de la Puerta del Sol y su entorno. En un primer momento se dijo que duraría unos días, pero ya va por tres meses y se prolongará al menos un mes más. Calvo, responsable de Desarrollo Urbano Sostenible, acusa a los responsables: “Destrozar un servicio que es vital para Madrid como es el metro supone boicotear la vida cotidiana de miles y miles de madrileños. Cientos de ciudadanos y ciudadanas sufren una situación inaceptable”.

El concejal recuerda que la Comunidad de Madrid “dijo que con Madrid Central los comerciantes perderían ventas, ¿contarán ahora la pérdida de ventas con la paralización de la línea 2?”. Además, denuncia que ni el Gobierno regional ni Metro “han dado ninguna explicación de la catastrófica gestión de la obra del metro en la línea 2 ni del retraso de la obra de la estación de Gran Vía”, que afectan “a miles y miles de madrileños”.

La relación de Metro de Madrid con Centro Canalejas (participada al 50% por Mohari y la constructora OHL, que edifica el inmueble) se sustenta en un convenio regulador que incluye la remodelación de la estación de Sevilla, por la que la empresa privada paga 8,6 millones de euros; a cambio, el complejo de lujo obtendrá una salida subterránea directa al metro.

Un cartel avisa del servicio alternativo de autobuses de la EMT que sustituye a la línea 2, cortada desde hace tres meses. KIKE PARA

Fuentes de Metro de Madrid y de la Consejería de Transportes explican que en enero OHL construyó un muro cerca de la pared del túnel del metro que provocó el desplazamiento de la pared del túnel en 3,6 milímetros. El 25 de enero se toma la decisión de cerrar el metro aunque, aseguran, “no hay peligro de derrumbe”. Los sindicatos del suburbano difieren: “Hay peligro para la seguridad. Si no lo hubiera, podrían hacer las obras durante la noche”, señalan.

La improvisación del corte pilla a los viajeros con el pie cambiado. Normalmente, estas actuaciones se avisan con meses de antelación y se pone un servicio alternativo de autobuses. En este caso, el servicio alternativo de la EMT, que cubre la ruta Callao - Príncipe de Vergara, no arrancó hasta 20 días después. Lo paga OHL y costará al menos un millón de euros. Carlos Lamela, arquitecto del Centro Canalejas, niega ninguna responsabilidad en el incidente y lo achaca a los trabajos de OHL: “La parte de obras que hay ahí es una pantalla que no tiene que ver con nosotros. No es un tema que afecte a Estudio Lamela. Es ajeno a nosotros”.

Según el relato de Metro y Transportes, ahora se está reforzando con hormigón el túnel, por lo que las paredes son más gruesas. Estos trabajos, con un coste de 3,5 millones, también los paga (y realiza) OHL. “Para que los trenes no tengan problemas para pasar, se baja la contrabóveda, que es el suelo donde están las vías. Pero esto no significa que la bóveda haya tenido ningún tipo de daño”, explica un portavoz. “Al bajarse, los laterales son más anchos. Aprovechando que trabajamos sobre las vías, cambiamos las traviesas de madera por hormigón”, continúa.

Ambos organismos reiteran que los trabajos en el túnel terminarán el 13 de mayo, por lo que la estación de Sol de la línea 2 se abrirá al día siguiente. El resto del corte (de Sevilla a Retiro) esperan que pueda reabrirse a finales de mayo. Quedará cerrada, eso sí, la estación de Sevilla, que está renovándose al completo. Además, reiteran que OHL está realizando los trabajos supervisada por los técnicos de Metro. “Y, cuando se reestablezca el servicio, se le reclamarán prejuicios”. Los sindicatos exigen denunciar ya a la empresa privada y temen que, si no se hace, sea para dejar el problema al Gobierno regional que salga de las urnas el próximo 26 de mayo.

Las obras subterráneas del complejo Según el Ayuntamiento, Centro Canalejas solicitó licencia para construir 400 plazas de aparcamiento subterráneas a través de rampas en el espacio público. Pero estas rampas se encontraban con la existencia de dos infraestructuras subterráneas: un aparcamiento municipal y la estación de metro de Sevilla. La afección a estas dos infraestructuras ha obligado a los promotores a la modificación de ambas infraestructuras. Esto se ha hecho a través de dos convenios, uno con el Ayuntamiento para modificar el aparcamiento y la reurbanización de la superficie y otro con Metro para remodelar la estación de Sevilla y hacerla accesible con un ascensor.

El Ayuntamiento, por su parte, señala que “no ha aprobado ni supervisado ninguna de las obras vinculadas a Metro”, ya que no tiene competencia para esto. Solo se ha limitado a “la aprobación de los proyectos y la supervisión de las obras que afectan al aparcamiento municipal y a la urbanización de la superficie”.

Los sindicatos del suburbano acusan a Metro de “opacidad”. Están llamados a una reunión con el consejero delegado de la empresa pública, Borja Carabante, para el martes que viene. El diputado regional de Podemos Alberto Oliver se plantea pedir una comparecencia extraordinaria de Carabantepara que explique el tema en la Asamblea de Madrid.

