Los sindicatos acusan a OHL de causar daños estructurales en el túnel de la línea 2 de metro

El comité de empresa de Metro ha enviado cuatro cartas a la dirección del suburbano en las que acusa a OHL de que las obras de Canalejas han causado daños en el túnel de la línea 2, “dejándolo en una situación precaria a nivel estructural”. Los sindicatos critican que no han recibido respuesta y exigen que se denuncie ya a la empresa privada por el daño a los usuarios. Metro y Centro Canalejas (participada al 50% por OHL) siguen sin explicar a qué se debió el incidente que ha cortado la línea durante tres meses. El corte seguirá al menos otro mes. [Las obras de Canalejas cambian la fisonomía de Sol]

El 25 de enero pasado Metro de Madrid anunció que se cortaba la línea 2 entre Sol y Retiro durante unos días por un incidente en el túnel debido a las obras del Centro Canalejas, un complejo de lujo junto a la Puerta del Sol. Tres meses después el túnel sigue cerrado y, desde el pasado miércoles, afecta también a la estación de Sol.

El 4 de febrero, el comité de empresa de Metro envió una nota al departamento de Recursos Humanos del suburbano para exigirle el convenio regulador de las obras y que los responsables o técnicos que vigilan el cumplimiento de dicho convenio. “Según nuestras informaciones, el cierre del tramo se debe a defectos estructurales en la sección del túnel [...] por la construcción de un muro tangente o secante [...] y por el movimiento de este muro [se haya producido un] arrastre al túnel, dejándolo en una situación precaria a nivel estructural”, explica la carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los sindicatos del suburbano exigían además la “formación inmediata de un comité de expertos en Obra Civil Subterránea con técnicos de Metro para que mantenga puntualmente informado al comité de los posibles daños y actuaciones de reparación que se realicen, para así cargar con los costes de la nueva operación y ejecución al culpable del cierre parcial de la línea y de los perjuicios causados a los trabajadores y usuarios de Metro por el citado cierre”. El comité ha realizado esa petición tres veces más al consejero delegado de Metro y también a la dirección de obra de OHL, sin éxito. Los sindicatos acusan a la empresa pública de "opacidad" y "hermetismo".

“No entendemos que haya una demora tan larga por la rotura parcial de una bóveda. Hemos pedido ver el túnel y no nos dejan visitarlo”, explica Javier del Llano, presidente del comité de empresa y miembro del Sindicato de Maquinistas. Teo Piñuelas, de UGT, señala que con esta situación “hay unos riesgos evidentes para Metro, porque si no, no habrían cerrado el túnel, sino que lo podrían haber reparado por las noches”. Del Llano cree que hay que denunciar cuanto antes a la constructora: “La indemnización que hay que exigir tiene que ser millonaria, porque el cese del servicio está afectado muchísimo al transporte público en el centro, y además se suma al largo cierre de la estación de Gran Vía”.

Un cartel avisa en la estación de Sol del cierre de la línea 2 de metro entre Ópera y Retiro. KIKE PARA

Juan Carlos de la Cruz, de CC OO, coincide en la reclamación: “Tenían que haber realizado ya la denuncia. Da la sensación de que están intentando dilatar el tema para que se coma el marrón el siguiente gobierno”. Un portavoz de Metro de Madrid responde que esa reclamación se realizará cuando termine el corte de la línea, previsto para finales de mayo. Hasta entonces no puede precisar cuánto dinero se exigirá.

Un ‘parking’ subterráneo de cuatro plantas El proyecto Centro Canalejas incluye un hotel Four Seasons, 22 apartamentos y un aparcamiento privado con cuatro plantas subterráneas. En un vídeo que OHL publicó en 2017 se ve que el proceso constructivo de esta parte del complejo pasa muy cerca del túnel del metro. “Un sistema de control topográfico automatizado se instala en el túnel de la línea 2 para garantizar que durante el proceso descendente no se producen deformaciones de la pantalla superiores a las admisibles”, explica el vídeo. El diputado de Podemos Alberto Oliver cree que “los técnicos de Metro deberían haber sabido con antelación que sería necesario cerrar la línea 2, porque aunque el túnel se mueva pocos milímetros un tren podría descarrilar”.

Según el suburbano, la incidencia se debió a un error de la empresa, “que ha desplazado la pared del túnel del metro unos milímetros”. Ni Metro ni Centro Canalejas precisan exactamente cuál fue el problema. Un portavoz de la compañía se limita a decir que “OHL está realizando trabajos de refuerzo en un tramo de la bóveda que se localiza entre Sevilla y Sol”. En cuanto a la petición de un comité de expertos, Metro responde que no es necesario: “Nuestros técnicos son expertos en obra civil subterránea, así que tenemos un amplio panel de expertos”, señala un portavoz.

Los sindicatos también denuncian que José Javier Muñoz Castresana, director de Seguridad de Metro, no se está ocupando de su labor, sino que que se dedica a realizar campaña para el partido ultraderechista Vox, del que es candidato por Pozuelo.

