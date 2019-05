La niña que venció a Trump

La noche del 12 de junio de 2018 el fotógrafo norteamericano John Moore viajaba con agentes fronterizos de Estados Unidos por el valle del río Grande, en la frontera entre ese país y México. De repente se toparon con una docena de personas entre las que se encontraban una madre con su hija de apenas dos años que acababan de cruzar el río en balsa. Llevaban un mes caminando desde que salieron de Honduras, atravesando América Central y México. Llegaron en el peor momento a la frontera, después de que la administración de Trump anunciara una política de “tolerancia cero” en la que los inmigrantes que intentaran entrar serían procesados penalmente. Por lo que en vez del paraíso se encontraron con un centro de detención.

“En el momento en el que los funcionarios comenzaron a cachear a Sandra Sánchez, la mujer dejó a su hija Yanela en el suelo y esta comenzó a llorar de forma desconsolada. Yo me agaché para hacer las fotos y capturar la mirada de la niña. Por eso salen cortadas las cabezas de la madre y de los agentes. Fueron 10 segundos, pero todo el mundo que es padre sabe qué significa ese llanto de terror. Luego metieron a todo el grupo en una camioneta y desaparecieron”, explica Moore, 10 meses después de que esta instantánea, Crying girl on the border, haya ganado el primer premio del prestigioso World Press Photo 2019 (WPP). La imagen puede verse, junto con el resto de fotografías premiadas y todas las finalistas, hasta el 26 de mayo en el CCCB de Barcelona, una de las 100 ciudades de 45 países en las que se expondrán, gracias al interés de la Photographic Social Vision en que esta ciudad sea una de las primeras en exhibirlas.

La portada de Tima de junio de 2018 con parte del trabajo de Moore.

La fotografía fue enviada a Getty Images, la agencia de Moore, que la difundió. Al día siguiente fue portada en el The New York Time, y la revista Time utilizó otra imagen de la misma serie en la que Yanela mira, llorando, hacia el policía. Con ella realizó un fotomontaje en el que la pequeña aparece frente al presidente norteamericano Donald Trump con la leyenda Welcome to América sobre un fondo rojo. Al publicarse la revista la imagen se hizo viral y el 20 de junio Trump revertió la polémica medida anti inmigrantes en las que se separaban padre e hijos que tantas protestas habían generado y tantas otras imágenes había generado.

“Nuestras fotografías solo intentan mostrar la realidad de una manera directa, pero esta consiguió influir en la política estadounidense, algo que pasa muy pocas veces. Ni siquiera sabía si la niña y su madre habían sido separadas”, explica el fotógrafo en un perfecto castellano, conseguido después de vivir seis años en México y dos en Nicaragua.

“Sentí alivio cuando supe, una semana después, que Yanela y su madre no fueron separadas. Al mes, por mediación de la abogada de la madre, las visité, sin cámara, en el estado de Virginia, donde permanecen tras solicitar el asilo, un proceso lento y frustrante para la mayoría de migrantes que intenta quedarse en Estados Unidos”, explica el fotógrafo que asegura que sigue documentando esta historia. “Aunque la objetividad pura es difícil en el fotoperiodismo, podemos ser justos y contar historias de una forma verdadera, que es lo que intento hacer yo. Por eso creo que tengo acceso a los dos lados de la historia: al gobierno de los Estados Unidos que me deja estar al lado de los agentes fronterizos y los migrantes”, remacha.

Más fotógrafas

La imagen de Moore no es la única relacionada con la inmigración galardonada con los premios de la edición de este año que tiene por eslogan Las historias que importan en la que se exponen 140 fotografías, según la coordinadora de exposiciones del WPP, Babette Warendorf, que resaltó el hecho de que las mujeres fotógrafo ha aumentado. Ya son el 19% de los casi 5.000 profesionales que han participado, 213 españoles. Las imágenes presentadas en total han sido 78.801 de 130 países.

Este año hay un nuevo galardón: Historia fotográfica del año que ha ganado el holandés Pieter ten Hoopen por Caravana de migrantes una serie de imágenes en las que puede verse el día a día de las 7.000 personas que, como Yanela y su madre, viajan desde Honduras, El Salvador y Guatemala a Estados Unidos en busca de una nueva vida. También pueden verse las imágenes de la francoespañola Catalina Martin Chico que narra el embarazo de las exguerrilleras de las FARC de Colombia; la impactante imagen de una nube de fotógrafos a la puerta de la embajada de Arabia Saudí de Estambul tras la desaparición del periodista Jamal Khashoggi o la conmovedora imagen de un niño durmiendo sobre un colchón rodeado de desechos urbanos en Manila, Filipinas, obra del portugués Mário Cruz.