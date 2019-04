“El abuso sexual infantil es lo que más te desmorona”

Susana Laguna (Madrid, 42 años) es doctora en derecho, psicóloga y criminóloga. Actualmente es la secretaría del colegio profesional de criminólogos de la Comunidad de Madrid y profesora de la universidad a distancia en Madrid (UDIMA). Es especialista en víctimas y habla apasionadamente de cómo erradicarla de nuestra sociedad desde la ciencia, concretamente desde la criminología.

¿Cómo lidia trabajar todos los días al lado de la muerte?

Estoy especializada en víctimas de delitos violentos y a veces se hace especialmente duro. Es un trabajo muy agradecido, aunque hay una mayor protección legal, las víctimas están un tanto olvidadas. Creo que le ponemos más atención al agresor, nos resulta más estimulante, inquietante y nos llama más la atención, eso hace que la víctima quede en un segundo plano.

¿Cómo es trabajar con las víctimas?

Por un lado es muy satisfactorio porque necesitan mucha ayuda, pero es verdad que se hace muy duro sobre todo si trabajas con mujeres que han sido agredidas sexualmente o con madres o padres que les han asesinado a sus hijos. He tenido que aprender a cuidarme a nivel emocional y saber ventilar con el objetivo de que esto no influya en mi vida personal porque al día siguiente toca atender nuevos casos.

¿Alguno le ha marcado durante su carrera?

Todos. Los que tienen que ver con abuso sexual infantil son los que más te desmoronan y desde que soy madre es más duro.

¿En qué se diferencia su trabajo al de un policía cuando ocurre un delito?

Lamentablemente el papel profesional del criminólogo no se tiene demasiado en consideración. En todo el proceso de investigación criminal se ocupa la policía, aunque dentro del cuerpo hay profesionales formados en criminología.

¿Cómo se puede evitar que una víctima sufra un delito después de otro?

Este es un hecho bastante frecuente. Desde la victimología sabemos que las personas que han sufrido una vez este tipo de ataques tienen un riesgo mayor de volver a sufrirlo, por eso una parte de nuestro trabajo es evitar precisamente que esa persona vuelva a convertirse en víctima.

Todos los días se registran nuevos casos de violencia de género

Es uno de los grandes retos sociales que tenemos por delante. En el caso de las mujeres hay mucho trabajo que hacer, pero me gustaría dejar claro que la violencia de género no se va a erradicar ni a controlar desde la ideología hay que hacerlo desde la ciencia.

¿Cómo se erradica la violencia de género desde la ciencia?

Lo que planteo es que la criminología es una ciencia que trabaja en la prevención de los hechos violentos. Por ejemplo, cuando un agresor recibe una orden de alejamiento por agredir a su pareja durante todo ese tiempo a él nadie lo controla y no sabemos si durante ese tiempo suben los factores de riesgo de la mujer, porque a la víctima la seguimos tratando pero al agresor no.

¿Por qué parece que en España los criminólogos no están bien reconocidos?

No hay prácticamente ni una sola plaza pública que salga para criminólogos, por lo cual es muy difícil hacer frente a la violencia de género. Me gustaría que nos vieran y nos escucharan los políticos y dejen de pensar que somos invisibles.

¿Cuál es la relación entre la mujer y la criminología?

Cuando pensamos en la mujer como víctima del delito nos viene a la cabeza la mujer como victima de la violencia de género y esa no es la única forma en la que se es víctima.

¿Cómo define usted la violencia de género?

Cómo lo recoge la Ley 1/2004, que es "toda violencia como manifestación de discriminación, situación de desigualdad y las relaciones de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quiénes sean o hayan sido cónyuges".

¿Y cómo se mueven las mujeres en un mundo en el que los criminólogos suelen ser hombres?

También queremos sacar a la luz a la mujer profesional criminóloga que muchas veces no se ve y es una de las razones para crear la primera jornada de mujer y criminología en España.

La criminología en clave de mujer La I Jornada Mujer y Criminología abordará hoy los distintos papeles de la mujer en la ciencia criminológica, con la finalidad de difundir y explorar las realidades que afrontan las mujeres. En este Congreso se pretende hablar sobre la mujer tanto como sujeto como objeto de esta ciencia que estudia el delito.

