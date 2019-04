El Ayuntamiento asegura que desconocía el contenido de la proyección de los papeles de Bárcenas

La fachada de la Casa de la Panadería de la plaza Mayor con los papeles de Bárcenas. En vídeo, reacciones del Ayuntamiento y del PSOE. RODRIGO JIMÉNEZ (EFE)

El Ayuntamiento de Madrid insiste en desvincularse de la proyección este sábado en la plaza Mayor de los papeles de Bárcenas en tamaño gigante. La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha explicado este lunes que el gobierno local autorizó la acción de Podemos pero desconocía el contenido de la misma porque así lo establece la Ordenanza de Publicidad Exterior. Si la Junta Electoral considera que la acción es sancionable por incumplimiento de la ley electoral, la mano derecha de la alcaldesa Manuela Carmena entiende que cualquier acción "será contra las personas que han hecho esa proyección", es decir, el partido de Pablo Iglesias. "Ahí el Ayuntamiento no tiene nada que ver", reiteró marcando distancias. El Consistorio sí podría ser considerado, sin embargo, colaborador necesario de una infracción electoral.

Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, no ha querido entrar en el supuesto incumplimiento de la proyección de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y se ha escudado en que su partido contaba con todos los permisos, en declaraciones a la prensa tras la presentación este lunes del programa electoral Podemos, informa Lucía Abellán. El domingo, el Ayuntamiento emitió un escueto comunicado en el que afirmó que "no existe una autorización expresa para esa acción puesto que el concejal presidente de la Junta de Distrito de Centro [Jorge García Castaño]" no la había firmado. Reconocía, eso sí, que "existía una autorización preliminar por parte de un técnico de la Junta de Distrito de Centro ya que la documentación técnica proporcionada por el promotor era correcta".

El lunes Marta Higueras no ha entrado a distinguir si había o no permiso definitivo, sino que ha reconocido sin más que el Ayuntamiento autorizó un acto, como hace con "cualquier partido político", sin "distinciones ideológicas". Su mensaje se ha centrado en que el gobierno local se limita a dar licencias para acciones políticas o publicitarias, pero no puede entrar en el contenido de las mismas, como le han recordado varias sentencias condenatorias cuando lo han hecho. Sabían que Podemos iba hacer una proyección, le dieron permiso para hacerla en la plaza Mayor, pero no sabían qué iban a proyectar, ha subrayado.

Control policial

La empresa Snake Producciones, contratada por Podemos para la proyección, asegura que tampoco conocía el contenido de la acción hasta la hora fijada para la misma. Su cliente, explica, se encargó de gestionar los permisos y desconocen si estos eran premilinares o no. Fueron en todo caso lo sufientemente válidos para que unos policías que les pidieron los papeles en la plaza Mayor les dejaran continuar con su trabajo, según su relato.

La Ordenanza de Publicidad Exterior tras la que se ha escudado Higueras establece que el contenido de los anuncios se escapa del ámbito competencial municipal. La normativa prohíbe solamente, de acuerdo con la ley General de Publicidad, "la emisión de mensajes y la utilización de medios publicitarios que atenten contra la dignidad de las personas y los valores constitucionales o que promuevan el consumo de determinadas sustancias adictivas".

La misma ordenanza municipal prohíbe también la publicidad sobre edificios, especialmente en ámbitos protegidos como el centro de Madrid. El Gobierno regional se apoya en el carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) de la plaza Mayor y de la Casa de la Panadería sobre la que se proyectaron las anotaciones contables del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para abrir diligencias sobre la proyección. El presidente autonómico, el popular Ángel Garrido, ha asegurado que para utilizar ese enclave se necesita autorización de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, "que no ha sido concedida ni ha sido solicitada".

"Ha sido un episodio absolutamente lamentable de utilización del espacio público de una forma perversa", ha manifestado Garrido, según Europa Press. Higueras ha reconocido que la polémica generada sirve al Ayuntamiento para "iniciar una reflexión sobre estos espacios institucionales". Hasta ahora, el Consistorio ha otorgado permisos a partidos diferentes para realizar actos sin mirar dónde. "Hace unas semanas hemos aprobado un acto de Ciudadanos en la plaza de la Villa y hemos aprobado uno de Vox en fin de semana", ha dicho. "La reflexión es si estos lugares tan emblemáticos son apropiados para este tipo de actos; supongo que los vamos a preservar para que sean solo institucionales", ha dicho.

Responsabilidad ante la Junta Electoral

La dirección nacional del Partido Popular va a presentar un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC) por la proyección de Podemos, como ha explicado José Luis Martínez Almeida a la prensa durante una visita al centro de mando de Madrid Calle 30. El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid ha contado también que su grupo municipal ha solicitado ver el expediente a la Junta del distrito Centro y que no se les ha permitido, porque la solicitud, según les han dicho, hay que hacerla por escrito. "¿Qué tiene que ocultar Carmena para no querer enseñar ese expediente que está en esas dependencias? ¿De verdad Carmena piensa que se puede desentender echándole la culpa a un funcionario?", ha criticado el candidato. "Este Gobierno municipal está haciendo un ejercicio de complicidad con Podemos para entrar en una guerra sucia contra el PP", ha añadido.

El Ayuntamiento rechaza cualquier responsabilidad ante la Junta Electoral. "Hemos autorizado el acto sin saber el contenido", ha insistido Higueras. "Si la JEC decide lo que tenga que decidir, pues supongo que [Podemos] acatará. Si consideran que es un acto electoral que no se puede hacer en el momento en que estamos, supongo que Podemos pagará la multa correspondiente", ha opinado Higueras. Según el artículo 53 de la LOREG, está prohibido hacer propaganda electoral desde que se convocan las elecciones hasta que arranca la campaña.

Una fuente conocedora de la ley electoral y su aplicación por las juntas electorales sí opina que el gobierno de Carmena podría haber incurrir en infracción electoral. Según el artículo 50.2 de la ley electoral, “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que (...) utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones". Un acto como el de Podemos, señala la misma fuente, no se puede realizar sin la participación del Ayuntamiento. El permiso municipal que otorgó al partido de Pablo Iglesias "lo hace colaborador necesario de la infracción electoral" y por tanto, "podría ser también sancionado por la junta electoral de zona".

