Carmena se desmarca de la acción de Podemos en la Plaza Mayor de Madrid contra el PP

El sábado por la noche una proyección de los conocidos como papeles de Bárcenas ocupó en formato gigante una fachada de la plaza Mayor de Madrid. Podemos reivindicó este domingo la acción y aseguró que contaba con los permisos municipales pertinentes para llevarla a cabo. El Ayuntamiento de la capital especificó el domingo que "no existe una autorización expresa para esa acción" y señaló que está investigando lo sucedido, aunque eludió responsabilizarse de su contenido.

Nueve años después de que EL PAÍS publicase los detalles sobre la supuesta caja b del Partido Popular, Podemos recuperó las imágenes en las que aparecen los nombres “R. Rato” y “M. Rajoy” y las exhibió en los muros de la Casa de la Panadería de la madrileña Plaza Mayor, entre las nueve y las 11 de la noche del sábado. Sobre la caligrafía de Bárcenas, el lema “que no vuelvan”. “Creo que es bueno que las paredes digan lo que piensa la mayoría de la gente. Que los corruptos, que la mafia no vuelva y que no queremos un gobierno de derechas, ya sea un gobierno de Vox, del PP y de Ciudadanos o un gobierno de Ciudadanos con Pedro Sánchez”, declaró este domingo la portavoz del partido, Irene Montero, a la salida de un acto preelectoral en A Coruña, según Efe.

El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pidió inmediatamente responsabilidades al consistorio, de quien dependen las autorizaciones para cualquier acto en la vía pública. Para el candidato, la proyección fue “un ejercicio de complicidad vergonzante entre Podemos y el Ayuntamiento de Madrid, entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena, para atacar de manera sucia al Partido Popular”, según manifestó a la prensa.

Podemos afirmó que tenía la autorización para realizar la acción, pero no la hizo pública. El Gobierno municipal apuntó sin embargo que no había dado “una autorización expresa”. Según su versión, el concejal presidente de la Junta de Distrito Centro, Jorge García Castaño, no había firmado el permiso “preliminar” otorgado por un técnico del distrito. Esa licencia, en teoría no definitiva, se concedió porque “la documentación técnica proporcionada por el promotor era correcta”, explicó un portavoz municipal.

Este domingo el Gobierno local intentó eludir responsabilidades sobre la proyección. “El Ayuntamiento solo se responsabiliza del acto en la vía pública y nunca del contenido del mismo”, afirmó el portavoz. La corporación local “va a proceder a la revisión del expediente” de la autorización preliminar y “del expediente definitivo”, añadió.

En las últimas semanas, según una fuente de la junta de distrito, se han emitido licencias para todos los partidos, por ejemplo, para instalar carpas y mesas informativas en la vía pública y para utilizar instalaciones municipales. “Hacemos decenas [de autorizaciones] para que los partidos tengan facilidades y esperamos que sean responsables”, incidió.

Acción sancionable

La acción de Podemos “es sancionable, sin duda”, según una fuente conocedora de la ley electoral y su aplicación por las juntas electorales, “teniendo en cuenta la interpretación que hacen las juntas electorales del artículo 53 LOREG”. Según ese punto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, “desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales”. Las juntas de zona actúan a iniciativa de parte, pero Martínez Almeida ya ha anunciado que “ante la gravedad de lo sucedido”, su grupo presentará una queja formal.

La Junta Electoral de Madrid obligó a Ciudadanos este fin de semana a retirar una lona de grandes dimensiones contra el PSOE en virtud del mismo artículo y en respuesta a una denuncia del Partido Socialista. En el caso de Podemos, no hay nada que retirar porque la acción fue efímera, pero la LOREG prevé multas de 300 a 3.000 euros si las infracciones las cometen autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si son particulares.

La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, denunció que pese a estar en campaña “no todo vale”. “Madrid tiene unas ordenanzas que merecen ser respetadas”, dijo en declaraciones a la prensa.

Además del posible incumplimiento de la ley electoral, la proyección de Podemos vulneraría también la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior de Madrid. Esta normativa municipal prohíbe de forma expresa la publicidad sobre edificios, incluyendo las proyecciones.

“Que se dejen de estas maniobras que no les van a servir de nada. Muy negras tienen que ver las expectativas electorales para tener que recurrir a estos trucos”, opinó el candidato popular Martínez Almeida. Íñigo Errejón, aspirante de Más Madrid al gobierno regional, lamentó que al PP “le preocupe más” la proyección de un vídeo con los papeles de Bárcenas que los documentos en sí mismos.

Iglesias se une a la campaña en redes sociales La acción de Podemos el sábado por la noche —que también incluyó una fotografía de Pedro Sánchez y Albert Rivera con el mensaje “pero tampoco te conformes”— continuó con una campaña en redes sociales este domingo, cuando el partido se atribuyó la autoría. En un vídeo que compartió por la mañana en sus redes sociales, recopiló escenas con dirigentes del Partido Popular, entre los que se encontraban sus máximos líderes, desde José María Aznar a Pablo Casado, pasando por Mariano Rajoy. “#QueNoVuelvan los másteres regalados”; “los ‘No lo sé, no me consta, lo desconozco”; “los espionajes ni como simulación ni en diferido”; “los milagros para las élites y la estafa para la gente”. Estos mensajes acompañaron cada una de las imágenes de dirigentes como Casado, Javier Arenas, María Dolores de Cospedal y Rodrigo Rato, que compartieron en tuits sucesivos. En la misma red social, Pablo Iglesias, secretario general del partido, escribió: “Robaron y mercadearon con lo que es de todos. Utilizaron las instituciones para ocultar sus fechorías. Usaban su máquina de fango para tratar de frenar a Podemos. Todo ello mientras recortaban servicios públicos y derechos”.

