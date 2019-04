Mercats cubrirá con una carpa la Abaceria para retirar la uralita

Los vecinos del perímetro del mercado de la Abaceria de Barcelona tendrán delante de sus casas algo parecido a una gran carpa de plástico —semejante a las de circo— que envolverá por completo el edificio cuando se inicien los trabajos de retirada de uralita. El mercado será “confinado”, es el tecnicismo que se utiliza para definir el aislamiento total cuando se retira ese material. Una decisión que tomó la semana pasada el Institut de Mercats de Barcelona por la demanda de más seguridad de los vecinos y comerciantes que rodean la Abaceria, según explicaron fuentes municipales.

De hecho, la preocupación del entorno del mercado queda clara en las cada vez más numerosas pancartas de los balcones de los edificios del perímetro. Esa presión fue la que generó, en parte, que se paralizaran las obras de deconstrucción tras comprobar los técnicos que la sujeción de las placas de amianto era diferente a la que se suponía.

Como consecuencia de ese cambio, Mercats anulará el contrato con la empresa que se iba a encargar de esa fase de las obras y convocará un concurso para adjudicar esos trabajos de un presupuesto mayor al inicialmente calculado —la propia construcción de la carpa no estaba prevista— y el calendario sufrirá modificaciones: esta previsto un mes y medio para la redacción del nuevo proyecto, dos y medio más para la licitación y un plazo de unos dos meses para que la Generalitat apruebe el proyecto. Así, la fase de la retirada de la cubierta y demás elementos de uralita no se iniciará hasta entrado el otoño y no esta primavera, tal como se había planifciado. Mientras, desde Mercats sostienen que los controles medioambientales que se han realizado no detectan un incremento de partículas de fibrocemento en el aire.