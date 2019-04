Iglesias alerta en Cataluña contra un pacto entre PSOE y Ciudadanos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias ha visitado este sábado L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en un acto de precampaña en el que ha marcado distancias tanto con el PSOE como con Esquerra Republicana, sus principales rivales en Cataluña. Iglesias, acompañado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y por Jaume Asens, candidato de En Comú Podem al 28-A, ha asegurado que el único voto útil que existe en esta contienda electoral es el de Unidas Podemos, y ha alertado de que votar al PSOE podría abrir la puerta a un pacto de gobierno entre los socialistas y Ciudadanos. El líder de Podemos también ha restado credibilidad a la afirmación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguró que había depurado las "cloacas del Estado" que investigaban al propio Iglesias. "Todavía quedan muchas cosas por saber, por explicar y por limpiar", ha dicho.

Unidas Podemos afronta la campaña para las generales con dos rivales claros, el PSOE y ERC, con los que compite por un electorado en común. En Comú Podem, partido con el que concurre Podemos, consiguió en las últimas elecciones ser la primera fuerza en Cataluña, con 12 diputados, pero para el 28-A parte con desventaja. El barómetro del CEO (el CIS de la Generalitat) del viernes estima que Jaume Asens, un candidato cercano a tesis soberanistas, no conseguirá más de entre 7 y 9 escaños, mientras que la primera fuerza sería ERC, con entre 14 y 15 diputados.

Iglesias no ha evitado hablar sobre el conflicto catalán y ha asegurado que no quiere "vivir en un país con presos políticos". "No queremos que se conozca la democracia española porque haya presos políticos, nos parece un escándalo", ha afirmado. También Asens ha lanzado el mensaje de que el voto a los comunes es el de "el republicanismo de verdad", y ha reivindicado figuras históricas de la II República en Cataluña, tradicionalmente defendidas por ERC y el independentismo, como Manuel Carrasco i Formiguera y Lluís Companys. "Muchos no saben que Companys, cuando el Congreso aprobó el Estatut de Núria, gritó 'viva España', y se refería a la España de Lorca, del Madrid popular, del no pasarán, por la que lucharon muchos compañeros republicanos catalanes", ha dicho Asens.

Tanto Asens como Iglesias han reivindicado a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en prisión preventiva por el juicio del procés. "El conflicto en Cataluña no se va a solucionar por la fuerza, ni con jueces, sino dialogando. No es lo mismo que entre un guardia civil armado pegando tiros en el Congreso que el ejercicio de desobediencia civil de Jordi Cuixart", ha afirmado. El programa electoral de Unidas Podemos, que tiene que ser ratificado este fin de semana, incluye la propuesta de un referéndum pactado para solucionar el encaje de Cataluña en España, pero Iglesias no se ha referido, en su discurso, a esta propuesta.

El candidato de En Comú Podem también ha cargado contra Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "veleta y camaleón político". "Sánchez no es de fiar, es capaz de cambiar el artículo 135 de la Constitución para pactar con los bancos, y de aplicar el 155 en Cataluña", ha dicho, alertando de un posible pacto postelectoral entre los socialistas y Ciudadanos. "Si pueden escoger, escogerán a Ciudadanos, pero para que no lo hagan tenemos que ser fuertes", ha afirmado.

Iglesias también se ha referido a las "cloacas del Estado", días después de desvelarse que un inspector jefe de la policía había revelado a un político venezolano que tanto el entonces presidente Mariano Rajoy como su ministro Jorge Fernández Díaz conocían las gestiones que llevaba a cabo para obtener información de Podemos. El Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska aseguró que había depurado su departamento de estas prácticas. "¿Por qué ha dimitido entonces su número dos de comunicación de la Moncloa, si todo estaba limpio?", ha interrogado Iglesias.