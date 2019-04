Robots rebeldes y paisajes para jugar

MÚSICA. Dave Phillips, Las Morsas, Grosgoroth, Nebelmeer

Nada más apetecible que empezar la semana a ritmo de electrónica. Y si la selección de propuestas es tan suculenta como la que nos proponen este lunes desde Rock Palace, mejor que mejor. El plato principal será la actuación del suizo Dave Phillips, un activista sonoro, compositor y performer, que lleva más de 25 años girando por el mundo con sus oscuros sonidos experimentales, a medio camino entre lo ritual, lo catártico y lo metafísico. Le acompañarán en la velada los brillantes bits de Grosgoroth —que estará presentando temas de su próximo trabajo—, el punk de Las Morsas y el ambient de Nebelmeer, dúo formado por Marta Sainz y David Area.

Cuándo: 8 de abril a las 21.00. Dónde: Rock Palace (Plaza de Vara del Rey, 6). Precio: 7 euros

INSTALACIÓN. Paisaje para el juego

Matadero Madrid se ha propuesto reinventar los espacios dedicados al juego con una serie de iniciativas a las que han bautizado como Playgrounds, en las que se invita a artistas interdisciplinares a imaginar y diseñar instalaciones de gran formato dirigidas fundamentalmente al público infantil. Esta semana es el turno de Aberrant Architecture, cuya instalación Paisaje para el juego ocupará la Nave de Intermediae hasta el próximo mes de septiembre. La pieza, llena de color, hendiduras y elevaciones, se inspira en el lenguaje del arquitecto holandés Aldo van Eyck —creador de algunos de los parques infantiles más célebres del mundo— e invita a que los más pequeños y sus familias exploren las posibilidades de sus movimientos.

Cuándo: Del 11 de abril al 22 de septiembre. Dónde: Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 10). Precio: Gratuito

'Paisaje para el juego', de Aberrant Architecture.

EXPOSICIÓN. Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la escuela pública

Durante los primeros años del siglo XX, España vivió una auténtica renovación de su sistema educativo público: se pasó de una clase única con un solo maestro a la escuela graduada, en la que ya había diferentes grados y profesores; aparecieron espacios como las bibliotecas, los laboratorios, los patios o los gimnasios y se crearon nuevos materiales pedagógicos. Además, maestros como Justa Freire, Sidonio Pintado o Asunción Rincón viajaron por toda Europa en busca de nuevas prácticas y regresaron decididos a cambiar la educación de nuestro país. Por desgracia, la Guerra Civil, truncó todos estos avances que, al menos, ahora podemos contemplar gracias a la exposición que el Museo de Historia de Madrid le dedica a la memoria de la escuela pública.

Cuándo: Del 23 de marzo al 1 de septiembre. Dónde: Museo de Historia (c/ Fuencarral, 78). Precio: Gratuito

La muestra 'Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la escuela pública'.

MÚSICA. Perturbaciones periódicas

La música clásica contemporánea es seguramente una de las más desconocidas del panorama actual. Desde Conde Duque han decidido ponerle remedio organizando un ciclo dedicado a este tipo de música, que pretende acercar al público las diversas tendencias que la integran: desde composiciones de vanguardia a piezas creadas para cine, pasando por obras inspiradas en poemas e incluso un homenaje sonoro al mítico Leonard Bernstein. Cada sesión irá precedida de una performance de la compañía Teatro Xtremo y, además de los conciertos, también habrá instalaciones de partituras, proyecciones y encuentros con el público.

Cuándo: Del 10 de abril al 10 de mayo. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (c/ Conde Duque, 11). Precio: Gratuito

CICLO. Cuerpos aquí. Política, sexo y disidencia

El mes de abril en Cineteca está dedicado a la exploración del propio cuerpo —y nuestra compleja relación con él— a través de las imágenes cinematográficas. En torno al estreno de Touch Me Not de la directora rumana Adina Pintilie, que retrata con una descarnada honestidad el sexo, el cuerpo y la intimidad a través de las historias de sus tres protagonistas, se ha programado un ciclo de películas afines, que tratan estos mismos temas desde diferentes puntos de vista. A lo largo del mes podremos ver films como Under the skin de Jonathan Glazer, Beau Travail de Claire Denis, Alps de Yorgos Lanthimos, Les garçons sauvages de Bertrand Mandico o La piel que habito de Pedro Almodóvar, entre muchos otros.

Cuándo: Del 2 de abril al 1 de mayo. Dónde: Cineteca (Plaza de Legazpi, 8). Precio: 3,50 euros por sesión

Exposición 'Cuerpos aquí. Política, sexo y disidencia'.

INFANTIL. 1,2,3...¡FOTO!

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid organiza unos divertidos talleres para familias en los que los más pequeños podrán descubrir los secretos de la fotografía como en su día hicieron los inventores del siglo XIX. A través de juegos y actividades, niños y adultos podrán descubrir cómo funciona una cámara oscura, qué es un daguerrotipo o cómo es el proceso de revelado. Además, crearán sus propias cianotipias, conocerán la historia de Madrid a partir de sus fondos fotográficos y podrán contemplar una selección de cámaras históricas, entre ellas, una réplica del famoso carro laboratorio de Jean Laurent.

Cuándo: Del 6 de abril al 19 de mayo. Dónde: Complejo Cultural El Águila (c/ Ramírez de Prado, 3). Precio: Gratuito

PERFORMANCE. Robota MML

La propuesta de rodaje en vivo de la artista multimedia Itziar Barrio aterriza esta semana en Naves Matadero. Robota MML se inspira en la obra de teatro RUR, del año 1920, donde se utilizó por primera vez la palabra robot (derivada de la palabra checa robota, que significa trabajo) y en la que se establecía un paralelismo entre la lucha de los obreros contra los patronos y la de los robots contra los humanos. Ambientada en una fábrica robótica al borde de la revuelta, la propuesta de Barrio se adentra en la compleja cuestión de las máquinas creadas para liberar al ser humano del trabajo. Durante dos semanas, la Nave 11 acogerá a los colaboradores de la artista y, en los últimos días, el rodaje se abrirá al público para dar lugar a la pieza escénica como tal.

Cuándo: Del 12 al 14 de abril. Dónde: Naves Matadero (Paseo de la Chopera, 14). Precio: 10 euros

