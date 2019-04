Colau dice que la Sagrada Familia “pagará lo que le toque”

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dejó ayer claro que la Junta Constructora de la Sagrada Familia pagará la licencia de obras que corresponda y que no tendrá ningún privilegio respecto a otras obras.El patronato del templo de Gaudí ha solicitado al Ayuntamiento las licencias de obras y actividad tras 133 de construcción sin tenerla y cuando solo faltan siete años para que acabar las torres.

“La Sagrada Familia pagará lo que le toque pagar de acuerdo a la normativa vigente y legal”, aseguró ayer la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. La edil precisó que un caso como el del templo es complejo, porque no hay otros casos de edificios que lleven 133 años en obras y sin licencia. Para calcular su coste, están trabajando los departamentos de Hacienda y Licencias.

Sanz tampoco aclaró si las obras del templo acabarán pagando el permiso de obras con efectos retroactivos. Ni si podrán gozar de alguna bonificación como ocurre en obras que son declaradas de “interés público”. “Hemos de ver como encaja todo y desde cuando se puede aplicar, jurídicamente no hay precedentes y estamos analizando el contenido de la legislación”, insistió. “La norma determina muy claramente lo que se puede bonificar y lo que no. Haremos lo que tengamos que hacer y puedo decir que no tendrán ningún privilegio”, dejó claro.

La solicitud de la licencia llega después del acuerdo entre Colau y el templo por el que la Sagrada Familia pagará 36 millones para compensar los costes en su entorno.