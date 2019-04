Colectivos contra la trata declaran Lugo “Patrimonio de la Impunidad”

P. S.

Pilar de Lara apura las instrucciones que lleva, de macrocausas como la Carioca (sobre redes de prostitución cuya pieza principal ya cerró antes de conocer la sanción del Consejo), la Pokémon(sobre corrupción política), la Cóndor (en torno al dueño de la empresa de transporte Monbus), la Garañón (sobre urbanismo), o la Pulpo (relacionada con la Diputación de Lugo).

El abogado de la juez en la acción disciplinaria abierta por el consejo, Agustín Azparren, ha explicado que “ella está realizando un esfuerzo incluso superior al que habitualmente desarrolla para tratar, si fuera firme la sanción, de acabar todo lo que pueda los procedimientos en marcha” y facilitar las cosas al siguiente juez que entre sin conocer casos tan complejos.

El abogado dice que no cree que haya habido “presiones”, ni que se anticipara la resolución del castigo, de siete meses y un día de empleo y sueldo y perdida de destino, para apartarla de estas macrocausas. No obstante, le llama poderosamente la atención que aún no se le haya notificado la decisión de apartarla que hace una semana se difundió desde el Consejo a la prensa.

“La finalidad no debe de ser esa", dice Azparren por las supuestas presiones para su retirada de la instrucción de causas con tantos poderosos imputados. "Hay que confiar en que los órganos disciplinarios del CGPJ no buscan otra finalidad distinta" que la de sancionar unas dilaciones. Aunque la sanción aún no ha sido “oficialmente” notificada, el letrado supone que los “motivos” por los que se pretende penalizar a la magistrada “serán los mismos que hubo hasta ahora”, que iban en la línea de los retrasos que acumulan estas operaciones tan voluminosas en un pequeño juzgado de provincias sin suficientes medios.

Sea como fuere, Agustín Azparren interpreta que “no hay falta de desatención”. “La conducta que todo el mundo conoce y que la propia inspección del CGPJ ha valorado de Pilar de Lara, desde hace años, es totalmente contraria al concepto de desatención, desidia o dejadez”, subraya.

Desde que se reciba la comunicación de la sanción, dispondrán de un mes para presentar recurso ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y la respuesta podría sustanciarse en el plazo de “entre un mes y tres meses”.