Los comunes tildan de esperpéntico que la Fiscalía quiera imputar a votantes del 1-O

Susanna Segovia, portavoz de Catalunya en Comú, ha calificado este mediodía de "esperpéntico" que la Fiscalía tenga la voluntad de imputar a una decena de ciudadanos que fueron a votar el 1 de Octubre. "Perseguir a los electores es rizar el rizo de la judicialización. Nos tendrían que denunciar a a millones de personas", ha afirmado la diputada lamentando que, en su opinión, el poder judicial está alimentado la confrontación.

Aquest és el fil on vam desemmascarar-lo. Per això vam demanar que s’abstingui: és una qüestió d’higiene democrática. La seva funció de defensa de les víctimes requereix una aparença de imparcialitat q s'ha trencat. 2/3 https://t.co/3bqrK9RA3e — Jaume Asens (@Jaumeasens) 1 de abril de 2019

La Fiscalía quiere imputar a una decena votantes de los colegios Pau Claris y Mediterrània de Barcelona al considerar que con una "voluntad rebelde" ejercieron una oposición "obstinada, persistente y reiterada" a los policías que iban a impedir el referéndum. El Ministerio Público se ha adherido así al escrito de los letrados del Sindicato Profesional de la Policía para que la Audiencia, que investiga una treintena de policías por sus cargas policiales, impute también a los votantes en la causa. La Abogacía del Estado se ha adherido al recurso del sindicato policial y ha pedido que se impute a una cuarentena de votantes que denunciaron haber sufrido lesiones en las cargas.

Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, y candidato de En Comú Podem este 28 de abril, afirmó este martes que la Fiscalía quiere trasladar el "marco mental de la rebelión" a la causa del 1-O en Barcelona. "El fiscal que ahora pide imputar a ciudadanos es el que hace unos meses usaba las redes sociales para difundir mensajes de desprecio a las víctimas", asegura el candidato en las redes sociales.

En declaraciones en el Parlament, el socialista Ferran Pedret ha señalado que no tenía suficientes elementos para emitir una opinión y ha recordado que no "son jueces ni fiscales". "Se habla de nueve o 10 personas y parece que son hechos puntuales y aislados", ha señalado. La diputada Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos, ha evitado ahondar en el caso y ha afirmado: "Respetamos el trabajo de jueces y fiscales y son los que tienen decidir. No me pronunciaré".