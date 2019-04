“Es que no hay derecho… ¿tú lo estás viendo?”, se me lamentaba mi amigo Manu hace cuatro o cinco años. Era entonces encargado de un bar de copas que también ofrecía una escasa oferta de pinchos calóricos de esos que te sacian y te asientan el estómago cuando a la una o las dos de la mañana estás que muerdes las farolas por no haber cenado a tu hora. El bar estaba en los aledaños de Huertas. Ya no.

Manu se trabajaba el local como si fuera suyo, y se lo llevaban los demonios cada vez que veía a un indio, calle arriba, calle abajo, ofreciendo al personal latas de cerveza. Baratas. Y como pillara al chino con una caja de cartón y un par de bocatas de pan correoso, relleno con cuatro lonchas transparentes de un salchichón de a cinco euros el kilo, entonces ya Manu se desataba.

— ¡Es que no hay derecho, joder! ¡Que este tío está vendiendo una mierda de bocadillos a dos euros! ¡Y por todo el morro… ahí… sin pagar impuestos… sin controles sanitarios! ¡Y la gente va y los compra! ¡Yo es que alucino!

— Entiéndelo, Manu… lo tuyo es más caro. A estas horas, a muchos les da igual si el salchichón es de plástico y el pan está chicloso.

— Perdona, bonita… lo mío no es más caro. Cuesta más dinero porque hay que pagar luz, y agua, y local…impuestos, proveedores, limpieza… ¡y papel del váter! Y presentar papeles a la poli cuando los pide, y tener hojas de reclamaciones. ¿Qué paga ese tío? ¡¿Eh?! ¡Nada! ¿Es que la gente no se da cuenta de que así se va todo a la mierda?

— A la gente le da lo mismo a dónde te vayas tú y tu bar. Si tu pincho de jamón con tomate vale cinco, y el chino ofrece un bocata cochino por dos, se lo compran al chino y punto pelota. No es tan difícil de entender. ¿O ya no te acuerdas de cuando comprabas cedés piratas por dos euros porque… total… para qué pagar 18?

— No es lo mismo…

— ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué ahora el trabajo pirateado es el tuyo, no el del músico? ¿Conoces el famoso poema del alemán Martin Niemöller?

— ¿Martin Niequé…?

— Da igual. Dice: Primero piratearon los discos, y yo no dije nada, porque yo no era músico. Luego piratearon los libros, y yo no dije nada, porque yo no era escritor. Luego vinieron los VTC, y yo no dije nada, porque yo no tengo un taxi. Luego aparecieron pisos turísticos a cascoporro, y yo no dije nada, porque yo no trabajo en el sector hostelero. Luego surgieron chinos que vendía bocatas chiclosos e indios que ofrecían cervezas… y ya no quedará nadie a quien le importe que tu jefe tenga que cerrar el bar.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram